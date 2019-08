5 conseils de sécurité pour jouer dehors avec les enfants

Les enfants veulent être actifs et ont besoin d’être actifs. Ils ont besoin d’explorer ce qui les entoure pour apprendre et pour grandir. Mais ils ne font pas toujours la différence entre ce qui est amusant et ce qui est dangereux. Les enfants ont besoin de la protection des adultes, notamment lors de leurs excursions à l’extérieur.

Voici cinq conseils de Santé Canada pour assurer la sécurité des enfants, au terrain de jeux, en tricycle et à bicyclette, ou pour traverser la rue.

Commencez tôt à enseigner aux enfants à faire attention et leur parler de ce qui est sécuritaire et de ce qui n’est pas sécuritaire.

Donner l’exemple. Par exemple, si les parents portent un casque de bicyclette, l’enfant s’habituera plus facilement à en porter un lui aussi.

Rester près. La meilleure façon de prévenir des blessures graves est de surveiller les enfants.

Protéger les enfants en les aidant à rester en sécurité même quand il y a des dangers. Par exemple, vous ne pouvez pas arrêter toutes les voitures dans la rue, mais vous pouvez tenir la main de votre enfant quand vous traversez.

Remarquer les nouvelles choses que l’enfant est capable de faire. Vérifier souvent pour voir s’il est capable de rejoindre quelque chose de dangereux.

Pour des idées sur des activités faciles et amusantes à faire avec vos enfants de 0 à 5 ans pour faciliter l’apprentissage des règles de sécurité, lisez la fiche de renseignements La sécurité au quotidien à l’extérieur.

(Source: Santé Canada)