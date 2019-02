Les écoles sont fermées en raison des conditions routières

Les services de garde, les écoles primaires et secondaires, ainsi que les centres de formation générale pour adultes, les centres de formation professionnelle et les centres administratifs sont fermées.

Pas d’école non plus au Collège Jean de la Mennais, ainsi qu’au Collège Charles-Lemoyne et l’Académie internationale Charles-Lemoyne, campus Longueuil – Saint-Lambert et Ville de Sainte-Catherine.