6 activités pour chaque jour de la semaine de relâche

Les Villes de la région organisent des activités, journées thématiques et autres afin de divertir les jeunes et les familles afin de profiter de la semaine de relâche, du 3 au 7 mars. Le Reflet en a sélectionné une par jour dans les Municipalités sur son territoire.

Lundi 2 mars à Sainte-Catherine

Une séance de jeux vidéo en ligne aura lieu à l’Alvéole du Centre municipal Aimé-Guérin pour les jeunes de 10 à 12 ans. Les jeunes peuvent aller jouer en ligne de 13h à 14h30 et de 14h45 à 16h15. La participation est gratuite. L’inscription est obligatoire. La carte du citoyen ou du voisin est requise pour s’inscrire.

Mardi 3 mars à Delson

Des ateliers de robotique se tiendront au Centre sportif. Les 5 à 7 ans pourront relever un défi de robots de 10h à 12h, et ceux âgés de 8 à 12 ans, de 13h30 à 15h30. L’inscription gratuite est requise.

Mercredi 4 mars à La Prairie

À La Prairie, l’activité «Les sens aux aguets» avec Festizoo permettra aux jeunes de 5 à 12 ans de connaître et entrer en contact avec différentes espèces animales, de 10h à 11h, au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. L’inscription au coût de 5$ est obligatoire.

Jeudi 5 mars à Saint-Constant

Les enfants de 3 à 8 ans pourront laisser leur toutou préféré entre le mardi 3 et le jeudi 5 mars à la Bibliothèque afin que ce dernier y passe la fin de semaine. Que feront les toutous durant ces deux jours? Les enfants le découvriront lorsqu’ils viendront récupérer leur ami le lundi 9 mars. La Bibliothèque propose aussi deux heures du conte pour les plus petits et sa traditionnelle « Nuit à la Bibliothèque » pour les 9 à 11 ans. L’inscription en ligne est obligatoire pour ses activités.

Vendredi 6 mars à Saint-Philippe et à Candiac

En après-midi, les jeunes pourront expérimenter différents types de percussions à l’occasion d’une «séance festive de percussions mixtes avec djembé et danse» au Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac, de 13h30 à 14h30. L’inscription gratuite est requise.

En soirée, soit à 19h, le film La reine des neiges 2 sera présenté au Complexe Élodie-P.-Babin à Saint-Philippe. L’entrée est libre et gratuite.

