6 façons d’économiser du carburant

Avec le prix de l’essence toujours aussi élevé, de nombreux automobilistes se demandent comment économiser du carburant en roulant. Heureusement, il existe de nombreuses méthodes pour économiser son carburant lors de la conduite.

Voici donc 6 façons simples de réduire votre consommation d’essence afin de repousser le moment où vous devrez faire le plein à nouveau.

1. Comment économiser le carburant selon la saison

À l’hiver, on a tendance à « préchauffer » le véhicule. Bien qu’il soit agréable d’entrer dans une cabine chaude lorsqu’il fait -20 °C à l’extérieur, le préchauffage dépense beaucoup d’essence. Si vous tenez absolument à réchauffer votre cabine avant d’y entrer, assurez-vous de ne pas laisser le moteur rouler plus de 5 minutes. 5 minutes par jour sur 3 mois sont équivalentes à un plein d’essence.

C’est la même chose pour la climatisation en été. S’il fait chaud, mais que vous êtes confortable en baissant les fenêtres, optez plutôt pour cette solution. Utilisez la climatisation durant les journées collantes, humides et désagréables, et non pour tous les 25 °C sous le soleil. Une vitre baissée fera toute une différence sur votre consommation d’essence.

2. Ne laissez pas le moteur rouler inutilement

Vous êtes arrêtés plus d’une minute ? Coupez le moteur. Si vous êtes stationnés et attendez vos enfants à la fin d’une journée d’école, évitez de laisser le moteur rouler inutilement. Le mythe de repartir le véhicule coûtant plus cher en essence que de laisser rouler le moteur est faux. Après une minute, la consommation d’essence est plus grande lorsque vous laissez le moteur en marche que si vous le repartez.

3. Levez le pied !

Conduisez intelligemment et prévoyez les arrêts. Vous voyez une lumière au loin qui tourne au rouge ? Levez le pied de votre accélérateur. Chaque fois que vous levez le pied, vous cessez d’utiliser du carburant. Laissez plutôt votre véhicule rouler de lui-même vers l’arrêt, sans lui donner de l’essence. Vous pourrez économiser jusqu’à 15 % de votre carburant avec une conduite plus souple.

4. Choisir les bons pneus

Vos pneus sont également en partie responsables de votre consommation d’essence. C’est pourquoi certains types de pneus sont plus avantageux que d’autres. Il est recommandé de changer pour des pneus Michelin pour conduire en économisant du carburant. Les pneus Michelin sont conçus avec la technologie Energy Saver, ce qui permet de réduire la consommation de carburant d’environ 8 %. Vérifier la pression des pneus régulièrement peut également vous aider à réduire votre consommation de carburant.

5. Utilisez le régulateur de vitesse

Comment économiser du carburant en roulant ? N’hésitez pas à utiliser votre régulateur de vitesse. L’accélération boit de l’essence, alors qu’une conduite constante réduit de beaucoup la consommation d’essence.

6. Réduisez le poids du véhicule

Finalement, réduisez le poids du véhicule. Plus il y a de poids, plus de carburant sera utilisé. Si vous avez tendance à traîner beaucoup d’objets inutiles dans votre véhicule, faites le ménage. En allégeant votre voiture, vous utiliserez moins d’essence durant votre conduite.