600 000 $ pour la restauration des bâtiments du Vieux-La Prairie

Le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la Ville de La Prairie déposeront désormais 100 000$ chacun par année dans le programme d’aide à la restauration des bâtiments d’intérêt patrimonial du Vieux-La Prairie. Ce, pour les années 2020, 2021 et 2022.

Ce programme de revitalisation visant la conservation du patrimoine bâti est en place depuis 2017. Le MCC et la Ville mettaient jusqu’à maintenant une somme globale annuelle de 100 000$, soit 50 000$ chacun. Ainsi, l’aide financière s’élevait à 300 000$ dans la première entente triennale.

Le ministère a accepté d’offrir une subvention de 100 000$ annuellement pour les trois prochaines années, sous condition d’une contribution municipale équivalente, ce que les élus ont accepté lors de la séance du conseil du 3 février.

Ces montants permettent à des propriétaires de maisons patrimoniales situées dans le Vieux-La Prairie d’effectuer des rénovations. Dans le dernier plan triennal, chaque propriétaire pouvait obtenir 50% des dépenses admissibles jusqu’à concurrence de 20 000$ par immeuble par année. Comme l’enveloppe budgétaire était de 100 000$, les demandes étaient traitées par tirage au sort jusqu’à épuisement des fonds.

Le nouveau règlement sera adopté dans les prochains mois puisque celui des années 2018 et 2019 est échu.