617 chevaux pour les BMW X5 M et X6 M 2020

Article par Guillaume Rivard

BMW vient de dévoiler la troisième génération du X5 M et du X6 M, les versions haute performance et prêtes pour la piste de ses deux VUS intermédiaires. En plus d’offrir plus de puissance et de sportivité que jamais, ces bêtes atteignent un plus haut niveau de confort et de luxe.

Mais commençons par le plus important : les chiffres. Ces X5 et X6 survitaminés renferment un V8 biturbo de 4,4 litres qui génère 600 chevaux, soit 33 de plus qu’avant, et un couple de 553 livres-pied accessible sur une plage de régime extrêmement vaste, à savoir de 1 800 à 5 690 tours/minute.

Si vous en voulez plus, les X5 M et X6 M Competition déploient jusqu’à 617 chevaux. Leur couple reste cependant à 553 livres-pied.

Dans tous les cas, une boîte automatique Steptronic M à huit rapports et un rouage intégral xDrive M avec différentiel arrière actif aident le moteur à produire des accélérations de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes (3,8 en version Competition). Une partie du couple est transférée aux roues avant uniquement quand celles d’en arrière manquent d’adhérence.

La vitesse de pointe est limitée électroniquement à 250 km/h. Elle passe à 285 km/h en choisissant l’ensemble optionnel pour conducteur M, qui comprend également un laissez-passer pour une formation de conduite dans l’un des deux centres de performance de BMW aux États-Unis (Caroline du Sud et Californie).

Le système d’échappement, qui possède des embouts de quatre pouces et des volets à commande électrique, a été conçu spécifiquement pour les X5 M et X6 M afin de créer un son captivant. Celui des modèles Competition est encore plus prononcé grâce à un échappement sport M de série.

BMW prétend que l’agilité est la pierre angulaire de ses nouveaux utilitaires M. Ceux-ci peuvent compter sur une suspension adaptative M calibrée de façon différente pour chaque version, des renforts additionnels au niveau du châssis, des supports de moteur et de suspension plus rigides ainsi qu’un meilleur carrossage des roues à l’avant.

N’oublions pas la direction Servotronic M, dont la sensibilité et la rétroaction sont ajustables. Pour ce qui est du freinage, on retrouve des disques ventilés de 395 millimètres avec étriers fixes à six pistons à l’avant et des disques de 380 millimètres avec étriers flottants à simple piston à l’arrière.

Physiquement, les nouveaux BMW X5 M et X6 M 2020 se démarquent avec des jantes M bicolores de 21 pouces à l’avant et de 22 pouces à l’arrière chaussées de pneus de performance. De grandes ouvertures dans le pare-chocs avant assurent un meilleur refroidissement des composants qui se trouvent derrière. Une calandre M avec doubles barres au fini noir, des aérations spéciales sur les ailes, des boîtiers de rétroviseurs aérodynamiques et des arches de roues plus évasées sont aussi au programme.

En version Competition, le contour de la calandre, les rétroviseurs, les écussons, le diffuseur arrière et les embouts d’échappement sont tous en noir. L’aileron arrière est par ailleurs différent.

À l’intérieur, du cuir Merino (disponible en plusieurs couleurs en version Competition) se marie avec de nombreux accents en aluminium. Du rouge embellit les boutons sur la console centrale, tandis que des coutures bleu-blanc-rouge propres à la division M apparaissent sur le volant et le levier de vitesses.

Les prix des nouveaux BMW X5 M et X6 M 2020 seront connus à l’approche de leur mise en vente le printemps prochain. Pour vous donner une idée, les anciens se vendaient respectivement à partir de 112 400 $ et 114 700 $.

Ne manquez pas de lire nos essais routiers des Porsche Cayenne/Cayenne Coupé, Audi Q7/Q8 et Mercedes-Benz GLE/GLE Coupé pour savoir vers laquelle des quatre marques allemandes vous devriez vous tourner.