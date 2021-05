La toiture d’une maison peut facilement devenir un projet de bricolage qui vous prendra quelques jours, surtout si vous cherchez à installer un toit sur une maison de taille ou de style non traditionnel. En règle générale, la toiture d’une maison implique plus que l’ajout de bardeaux extérieurs. Cela nécessite également une installation soigneuse et diligente de tous les autres composants d’un système de toiture, y compris la sous-couche, le solin métallique et autres. Cela nécessite également une compréhension des différents matériaux impliqués et de la manière dont ils fonctionnent ensemble pour protéger votre maison contre les intempéries. Mais si vous vous sentez d’attaque, voici les 7 étapes de la réfection de toiture.

Matériaux nécessaire pour la réfection d’une toiture

Afin de faire les travaux de réfection d’un toit, vous aurez besoin des matériaux de base suivants :

Clous à toiture

Scellant à toiture

Sous-couche imperméable auto-adhésive

Solins pour les évents et les vallées

Bardeaux d’asphalte

Papier goudronné

Vous devrez également avoir sous la main les bons outils. Voici une liste des outils nécessaires pour faire la réfection d’une toiture :

Échelle

Pistolet à calfeutrer

Marteau

Agrafeuse / cloueuse pour toiture

Cisailles

Couteau tout usage

Scie circulaire

Échafaudages et bâche pour protéger des matériaux tombants

Gants de travail et des lunettes de sécurité

Les étapes de réfection de toiture

Étape 1 : La première étape est peut-être la plus évidente: vous devez retirer l’ancien toit avant d’installer le nouveau. Même si vous avez simplement l’intention d’installer un nouveau solin et une sous-couche, vous devez d’abord retirer l’ancien toit.

Lorsque vous retirez les couches extérieures, assurez-vous de retirer ou de marteler les clous que vous trouvez car vous ne voulez pas que ces clous déchirent les nouveaux bardeaux que vous êtes sur le point d’installer.

Étape 2 : L’étape suivante consiste à appliquer une sous-couche auto-adhésive sur le revêtement de toit nu. Cette sous-couche doit être imperméable, car elle agira comme une barrière contre le vent, la pluie et la neige.

Étape 3 : La prochaine mesure consiste à ajouter une autre couche protectrice sur le dessus de la sous-couche. Vous devez utiliser du papier goudronné, que vous pouvez trouver dans n’importe quel magasin de rénovation domiciliaire. Ce feutre a été spécialement traité avec un mélange d’asphalte pour le rendre imperméable à l’eau. Assurez-vous de faire chevaucher chaque couche successive d’environ 2 pouces.

Étape 4 : Installez ensuite des solins. Vous pouvez simplement clouer les solins pour les maintenir en place. Vous devez appliquer un solin sur toutes les structures dépassant du toit telles que les cheminées ou les évents.

Étape 5 : Commencez à installer les premiers bardeaux. Il est important que leur placement et leur orientation soient corrects car ils constituent la base des rangées successives que vous allez poser.

Étape 6 : Finissez par la crête tout en haut du toit. Il est important de coiffer la crête afin de donner au toit une protection supplémentaire. C’est une étape souvent négligée, mais un faîtage parfaitement droit est essentiel à la protection complète de votre toiture.

Étape 7 : Cette dernière étape est vraiment une étape de finition où vous vous occupez de tous les petits détails. Par exemple, vous pouvez trouver que certains clous dépassent encore, vous devez donc tout marteler à plat et sceller tous les clous exposés. Vous devriez également penser à sceller tout solin exposé.