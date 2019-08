73 voitures abandonnées en vente pour 325 $

Article par Guillaume Rivard

Vous avez déjà rêvé d’acheter une vieille bagnole rouillée et de la restaurer jusqu’à ce qu’elle retrouve sa splendeur d’antan? Et pourquoi pas quelques dizaines?

Si vous pouvez prendre un vol de dernière minute jusqu’à Aspen, au Colorado, vous devriez faire un arrêt dans un petit atelier de réparation automobile appelé Aspen Import Auto, qui organise aujourd’hui une vente débarras à 10:00 heure locale (midi au Québec).

Comme les propriétaires vont bientôt déménager leur atelier, ils doivent se départir de quelque 73 voitures anciennes – la plupart italiennes – qu’ils ont accumulées au fil des ans.

On retrouve à peu près tous les modèles Fiat vendus aux États-Unis des années 1960 jusqu’en 1983, dont les 124 Coupé et Spider, 850, X1/9, Brava et 128. Il y a plusieurs Lancia également, quelques Yugo (qui utilisaient plusieurs composants empruntés à Fiat) et une Alfa Romeo 164 qui a tout l’air d’un projet avorté. La cour bondée renferme aussi deux Subaru XT qui font très années 1980.

Ces vieilles autos sont toutes relativement en piteux état et leurs pneus sont à plat, alors elles exigent beaucoup, mais beaucoup de travail. C’est parce qu’elles ont été laissées à l’extérieur pendant des décennies, exposées aux intempéries comme la neige, et la rouille s’est emparée de leur carrosserie. Un crime? Non. Un sacrilège? Peut-être. Chose certaine, c’est désolant à voir.

Dans la majorité des cas, les voitures ne pourront probablement pas être restaurées; seules quelques pièces pourront être réchappées. Aucune d’entre elles n’est en état de marche, selon l’atelier.

Le public peut participer à une séance d’inspection de deux heures et ensuite payer 250 $US (environ 325 $) en argent comptant pour chaque voiture achetée. Celles-ci devront quitter la cour avant la fin du mois d’août.

Ça pourrait quand même être une façon de lancer votre propre petit musée automobile!