Le Choeur de La Prairie présente son concert de Noël

Le Chœur de La Prairie présente son concert de Noël, le Magnificat de Johann Sebastian Bach, le dimanche 15 décembre, à 15 h, à l’église de La Nativité, à La Prairie. Cette pièce sera précédée de cantiques de Noël et de la Cantate no. 140 de Bach.

Le Chœur de La Prairie, formé d’une quarantaine de femmes et d’hommes, sera accompagné par un orchestre de 23 musiciens et quatre solistes, soit la soprano Andréanne Brisson-Paquin, la mezzo-soprano Ariane Girard, le ténor Jaime Sandoval et le baryton Dominique Côté, sous la direction du maestro Martin Dagenais.

«C’est une vieille église. L’acoustique est très intéressante, précise le chef de chœur, Martin Dagenais. Ce n’est pas comme les églises modernes qui sont faites de matériaux qui absorbent le son. C’est un véritable cadeau de chanter là.»

Il est possible de se procurer des billets en ligne à l’adresse www.choeurdelaprairie.com/billets.

Les billets de la section admission générale sont en prévente au coût de 25 $ ou 30 $ à la porte, le soir du concert. Des billets dans les sections réservées situées à l’avant du parterre et à la corbeille sont aussi disponibles au coût de 40 $. Pour les étudiants, le coût est de 15 $ en prévente (carte étudiante requise) ou de 20 $ à la porte.

À propos du Chœur de La Prairie

Le Chœur de La Prairie, qui fête son 5e anniversaire en 2019, est le seul ensemble vocal à vocation classique dans la région. Il présente deux concerts par année.

Le maestro, Martin Dagenais, est le directeur artistique du Chœur de La Prairie, qu’il a fondé en 2014. Au fil des ans, ce résident de La Prairie a assumé la direction musicale de plusieurs ensembles vocaux, dont le chœur de l’Opéra de Montréal, le chœur de l’Orchestre symphonique de Laval et Les Disciples de Massenet. Il a aussi fondé Le Grand Chœur de Montréal et La Petite Bande de Montréal.

(Source: Chœur de La Prairie)