Des entraves majeures en fin de semaine

Plusieurs fermetures majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment dans les corridors de l’autoroute 20 en direction est, entre les échangeurs Saint-Pierre et Turcot et de l’autoroute 15 entre l’échangeur Turcot et l’île des Sœurs. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Autoroute 20

De vendredi 23h59 à lundi 5h

Fermeture complète de l’A-20 Est, en direction du centre-ville, entre la sortie 63 (R-138 Ouest, pont Honoré-Mercier) et l’entrée du boul. Angrignon Détour principal via la R-138 Ouest, faire demi-tour à la sortie 2 (rue Clément), R-138 Est, bretelle pour A-20 Ouest, continuer jusqu’à la sortie 60 pour A-13 Nord, ensuite A-520 Est jusqu’au rond-point (via A-40 Est pour les usagers en direction Laval), chemin de la Côte-de-Liesse est, boul. Décarie sud, A-15 Sud et bretelle pour la R-136 Est (A-720) vers le centre-ville ou continuer A-15 Sud vers l’Île-des-Sœurs ou le pont Samuel-De Champlain. Réseau municipal (boul. de Sainte-Anne-de-Bellevue/rue Saint-Jacques, rue Notre-Dame Ouest/boul. Angrignon): via R-138 Ouest, sortie 2 (rue Clément), avenue Lafleur/rue Elmslie, avenue Dollard et avenue Saint-Pierre. Facultatifs: sur l’A-20 Est, en amont de la fermeture principale à la sortie 63 : Réseau autoroutier: directement via la sortie 60 pour A-13 Nord et poursuivre sur le détour principal. Pour les usagers en provenance de l’A-13 Sud et en direction de l’A-20 Est, prendre directement la sortie 3-E (A-520 Est). Réseau municipal: via la sortie 62 (1 re Avenue, avenue Dollard), boul. Montréal-Toronto, boul. Saint-Joseph et rue Notre-Dame Ouest (est).



Fermetures par défaut

Dans l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle menant de la R-138 Est (en provenance du pont Honoré-Mercier) à l’A-20 Est. Détour en direction de l’A-20 Est, via la bretelle pour A-20 Ouest et suivre le détour principal. Pour le réseau municipal, dans la bretelle d’accès à l’A-20 Ouest, via la sortie pour 1 re Avenue, boul. Montréal-Toronto, boul. Saint-Joseph et rue Notre-Dame Ouest (est). Facultatif: en amont de la fermeture, via la sortie 2 (rue Clément).



Échangeur Turcot

Fermeture de la bretelle menant de l’A-20 Est à la R-136 Est (A-720), vers le centre-ville Détour via la sortie 60 (A-10 Ouest Bonaventure, centre-ville) Avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne: via rue William, boul. Robert-Bourassa et les rues Wellington, Peel et Saint-Antoine Ouest.

Fermeture de la sortie 2 (avenue Atwater) de la R-136 Est (A-720) Détour via la sortie 3 (rue Guy), boul. René-Lévesque, rue Guy et rue Saint-Antoine Ouest. Pour les camions, via rue Lucien-L’Allier.



Autoroute 15

Fermeture partielle (2 voies disponibles) de l’A-15 Sud (Décarie) entre la rue Sherbrooke et l’échangeur

Secteur De La Vérendrye

Sur l’A-15 Nord, fermetures de la sortie 62 (boul. De La Vérendrye, avenue de l’Église) et de l’entrée en provenance du boulevard Détour, sortie: continuer et faire demi-tour à la sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc), A-15 Sud, sortie 61 pour avenue Atwater sud, boul. LaSalle et rue de l’Église. Détour, entrée: à partir de la rue Saint-Patrick (ouest), via boul. Monk, rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre (camions, faire demi-tour via avenue Dollard sud), rue Richmond, entrée pour A-20 Ouest, sortie 60 pour A-13 Nord et A-520 Est CUSM et réseau municipal: sur la rue Notre-Dame Ouest, via le lien pour le boul. Angrignon nord, boul. de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boul. Cavendish et rue Sherbrooke.

Fermeture du boul. De La Vérendrye dans les deux directions entre les rues Galt et Saint-Patrick Détour, direction est, via rue Galt, boul. Champlain, avenue de l’Église, rue Saint-Patrick et suivre le détour précédent.



Secteur Atwater

De vendredi 22h à lundi 5h

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 de l’A-15 Sud entre l’avenue Atwater et l’Île-des-Sœurs

Fermetures par défaut

Dimanche de 5h à midi

La sortie 57-N (chemin de la Pointe-Nord) Détour: continuer sur le pont Samuel-De Champlain, faire demi-tour à la sortie 6 (bretelles de la R-132) à Brossard, revenir sur le pont et sortie 58 pour l’Île-des-Sœurs. Facultatif: les usagers peuvent prendre directement la sortie 57-S, en amont de la sortie 57-N, et éviter le détour par le pont.



Dimanche de midi à 22h

La sortie 57-S (boul. de l’Île-des-Sœurs) Détour via la sortie 57-N.



R-132 (autoroute René-Lévesque)

De samedi 22h à lundi 5h

À Longueuil, fermeture partielle de 2 voies sur 3 de la R-132 Ouest dans l’échangeur A-20/A-25

Fermetures par défaut

Sur l’A-20 Ouest et sur l’A-25 Sud, dans la sortie 90, la bretelle pour la R-132 Ouest (vers le pont Jacques-Cartier) Détour via la bretelle pour la R-132 Est et faire demi-tour à la sortie 17 (boul. Marie-Victorin).

Sur la R-132 Est, la sortie 89-E (A-20 Est, Québec, boul. Marie-Victorin) Détour via la sortie 89-N, bretelle pour A-25 Nord, faire demi-tour à la sortie 1 (Île Charron) et A-25 Sud.



En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

(Source: Ministère des Transports)