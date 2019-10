8 étapes pour préparer sa maison pour l’hiver

L’automne file à vive allure et l’hiver approche à grands pas. N’attendez pas avant d’entreprendre l’entretien préventif de votre habitation! La Société d’habitation du Québec vous propose ici un petit guide en 8 étapes pour vous aider à procéder méthodiquement à ce travail, de l’extérieur à l’intérieur, afin de ne rien oublier.

En agissant tôt, vous pourrez profiter d’économies substantielles, diminuer les risques d’imprévus et optimiser votre confort et votre quiétude durant la saison froide.

L’extérieur: du haut vers le bas

1 – Accordez une attention particulière au toit, à la cheminée et aux gouttières. Vérifiez le calfeutrage autour de la cheminée – faites-la ramoner une fois par année – et l’état du revêtement de la toiture. Nettoyez vos gouttières, plusieurs fois s’il le faut, tant que les feuilles du voisinage immédiat ne sont pas toutes tombées. Vous pouvez aussi installer des protège-gouttières pour éviter que les feuilles empêchent l’eau de s’écouler facilement.

2 – Vérifiez l’état des murs, des fondations, le pourtour des portes et des fenêtres afin de sceller tous les joints qui le requièrent et toutes les fissures apparentes pour empêcher l’infiltration d’eau ainsi que les dommages causés par le gel et le dégel. Assurez-vous également que l’eau s’écoule bien et à une bonne distance des fondations en vérifiant les tuyaux de descente de gouttière. Utilisez un boyau d’arrosage au besoin.

3 – Remisez correctement les articles utilisés en été. Videz et rangez les tuyaux d’arrosage. Nettoyez le barbecue et les meubles d’été avant de les ranger convenablement. Pour le barbecue, il est recommandé de le faire chauffer de 15 à 20 minutes avant de nettoyer les grilles, de les enduire d’huile végétale et de les emballer dans du papier journal.

4 – Faites le tour de votre terrain. Protégez adéquatement petits arbres et arbustes, coupez les branches des arbres qui risquent de casser durant l’hiver. Prévoyez déjà les endroits et le type d’ancrage pour fixer votre abri d’auto au besoin.

L’intérieur: du bas vers le haut

5– Inspectez votre sous-sol en portant une attention particulière aux infiltrations d’eau, aux moisissures et au bon fonctionnement de votre système de chauffage, au chauffage d’appoint s’il y a lieu et au taux d’humidité. Fermez la valve d’alimentation de vos robinets extérieurs. Nettoyez le clapet de retenue (antiretour ou anti-refoulement) et vérifiez son fonctionnement et son étanchéité.

6 – Faites le tour de chacun des étages en procédant méticuleusement à l’inspection de toutes les portes et fenêtres – plus de 25 % des pertes de chaleur proviennent de là –, en ajustant la quincaillerie ou en changeant les coupe-froids. Vérifiez également toutes les grilles et conduits d’aération (hotte, sèche-linge, ventilateur de la salle de bain), en isolant leur contour si nécessaire et en les nettoyant pour y enlever la poussière accumulée.

7 – Portez une attention particulière aux installations de chauffage et de sécurité. Nettoyez et dégagez les plinthes électriques et les convecteurs dans chaque pièce. Profitez-en pour vérifier l’état des détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone – changez les piles et nettoyez la poussière – dans les pièces où il y en a, ou ajoutez-en aux endroits importants, notamment dans toutes les chambres à coucher. Nettoyez les filtres de votre échangeur d’air; il est suggéré de le faire aux trois mois pour une utilisation efficace.

8 – Vérifiez les combles (l’entretoit) si vous le pouvez, afin de vous assurer qu’il n’y a pas d’infiltration d’eau, ou d’humidité sur les isolants, ou encore, pour vous assurer que de petits intrus n’ont pas décidé d’aménager chez vous pour passer la saison hivernale en votre compagnie!

L’entretien adéquat et constant de votre habitation vous permettra de la conserver en bon état et d’augmenter sa valeur à long terme. Ne lésinez donc pas sur l’attention que vous lui porterez et n’hésitez pas à demander l’avis d’un expert en tout temps.

Vous trouverez davantage d’information au sujet de l’habitation dans Espace habitat, le magazine Web de la Société d’habitation du Québec.

(Source: Société d’habitation du Québec)