Saint-Philippe prendra ses familles en photo

La Ville de Saint-Philippe innove à l’occasion de la Semaine québécoise des familles qui se passe sous le signe du confinement, du 11 au 17 mai. Elle annonce qu’un photographe officiel sillonnera les rues, afin de créer «l’album de famille» de la Municipalité.

Les 14, 15 et 16 mai, en fin d’après-midi, ce dernier «captera sur le vif, les familles qui sortiront sur leur balcon ou sur leur terrain, annonce-t-elle. On invite tout le monde à y prendre part, seul, en famille ou en couple et de laisser leur esprit créatif faire son œuvre: déguisement, affiche, décoration, tout est permis!»

La mairesse Johanne Beaulac se réjouit «de mettre en valeur nos familles d’ici et de pouvoir créer un moment de divertissement à la portée de tous, dit-elle. En cette période de confinement dû à la COVID-19, l’importance de la famille prend tout son sens et devient à proprement parler le centre de notre univers!»

Le passage du photographe sera annoncé avec de la musique pour ajouter une ambiance festive et donner le signal à la population de sortir pour la photo. L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. L’album des familles de Saint-Philippe sera disponible sur la page Facebook de la Ville (facebook.com/villestphilippe) dans la semaine du 19 mai.

Horaire par secteur

Jeudi 14 mai entre 16 h à 19 h

Dupuis, Jean, de la Berge, Paul, Marthe, Stéphane, de Gaulle Sud et Nord, France, Perrier, José, Jasmine, Simon, Rémillard, Roger, Chénier, Des Aubépines, des Catalpas, Des Cyprès, des Mélèzes, chemin Sanguinet et Louis-Riel.

Vendredi 15 mai entre 16 h à 19 h

Lucien, Deneault, Bernard, Benoit, Richard, Paul-Chartrand, Léo, de la Rive, Croissant du Parc, des Érables, des Ormes, des Ormes Ouest, Des Noyers, de la Rivière, des Frênes, des Merisiers, Perron, Granger, Mercier, Lavallée, Livernois et Cardinal.

Samedi 16 mai entre 10 h à 13 h

Rang Saint-Joseph Nord, Rouiller, Germaine, Fourestier, Foucreault, rang Saint-Marc, Monette, montée Saint-Claude, rang Saint-Claude, Petit Saint-Claude, Georges-Henri, Léopold, Coupal, Martin et rang Saint-André.