92 000 $ amassés à Courez pour Leucan à la Course des 7

L’activité-bénéfice Courez pour Leucan à la Course des 7 à Sainte-Catherine a permis d’amasser 92 000$ pour l’organisme Leucan Montérégie, le 8 juin. Il s’agit sensiblement du même montant qu’a récolté Leucan en septembre 2018, alors que l’organisme n’était pas encore associé à la Ville de Sainte-Catherine.

La Ville indique que les dons amassés permettront d’offrir un appui financier aux enfants atteints du cancer et d’investir dans la recherche en oncologie pédiatrique.

«Un bel effort de sensibilisation autour du cancer pédiatrique a été effectué cette année avec l’union de la Ville de Sainte-Catherine et de Leucan. C’est grâce à l’engagement de chacun des participants que nous pouvons bâtir un meilleur avenir pour les enfants atteints de cancer», a indiqué Stefany Brulier, chargée de projets en développement philanthropique chez Leucan Montérégie, par voie de communiqué.

Le comité organisateur tient à souligner particulièrement les dons de l’équipe Procom et de Mario Marchand, qui ont respectivement remis 7 026$ et 1 630$.

Une quinzaine de participants ont aussi fait preuve de courage en faisant raser leurs cheveux pour la cause. Leur geste a permis d’amasser 23 000$.

Résultats de courses

Sur le plan sportif, l’événement a permis de récompenser 28 coureurs sur les 1 300 ont franchi la ligne d’arrivée. Chacun d’entre eux s’est vu remettre une médaille en bois avec une cordelette faite de matières recyclées.

3,3 km

Femmes:

Jade Levesque Laurence Vallée Malak Gaougaou

Hommes:

Maxim Laganière Najd Grech Kevin Gomez-Delgado

7 km

Femmes:

Annie Tremblay Amélie Breard Heidi Fortin

Hommes:

Salah Chtioui David Laroche Samuel Cayer

14 km

Femmes:

Nathalie Meunier Catherine Nolin-Morin Catherine Tremblay

Hommes:

Jean-Maxime Caron Henady Isakau Marc-André Desrochers

21,2 km

Femmes:

Virginie Dufresne Jacynthe Chretien Carole Jouy

Hommes:

Jonathan Clements Felix-Antoine Rivard Patrick Beaulieu

Ma Ville en fête

L’événement-bénéfice Courez pour Leucan à la Course des 7 était organisé dans le cadre des festivités de Ma Ville en fête à Sainte-Catherine. La Ville estime à environ 8 000 le nombre de citoyens qui ont pris part aux activités tout au long de la journée. Outre la course et les jeux sur le site, les participants ont pu assister en soirée au spectacle du groupe local Derik Bross Band, puis à la prestation commune de Ludovick Bourgeois, Jonas et Yvan Pedneault. La soirée s’est terminée par des feux d’artifice.