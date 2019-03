À 11 ans, elle est championne de courses de poney

Crédit photo : Gracieuseté

Sylvanna Shedrick, 11 ans, réalise son rêve de jeune fille en chevauchant son poney pour exceller à des compétitions renommées à travers le Canada.

Son potentiel est grand. Elle est supervisée par son entraîneur Nancy Carolina Carr, de l’écurie Wildon, située à Mercier, qui est aussi sa tante. Tous les week-ends, Sylvannasort de l’île de Montréal pour venir dans la région. Elle s’exerce à des parcours de saut avec ses poneys âgés de 18 ans, surnommés Superman Sunny et Kiwi. La saison estivale lui réserve plusieurs compétitions à travers le Québec. En mai, le jeune prodigue ira performer à l’International Bromont, épreuve de sauts d’obstacles ouverte à tout athlète de moins de 25 ans. En 2018, elle a remporté une médaille d’or à la Royal Winter Fair, à Toronto, en Ontario.

« Elle est vraiment bonne et non pas parce que c’est ma nièce. Elle est vraiment talentueuse et motivée. Elle ira loin avec ses poneys », fait part Nancy Carolina Carr, entraîneuse de Sylvanna Shedrick depuis qu’elle a trois ans.