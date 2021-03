Abby et Muller, les vedettes de la semaine

Nous sommes Abby et Muller, des chiens de grande race âgés respectivement de 6 et 7 ans. Nous avons perdu notre maître et notre famille dans de bien tristes circonstances. Idéalement, nous aimerions trouver une famille qui voudra nous adopter ensemble. Nous sommes deux chiens actifs et enjoués. Nous adorons jouer ensemble et nous aimons beaucoup les gens qui nous entourent.

Si vous souhaitez nous donner une chance, nous vous invitons à compléter une demande en ligne pour venir nous rencontrer au refuge!

Je vous invite à contacter la SPCA Roussillon ou à visiter leur site internet au: www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11h à 17h

Samedi et dimanche : 11h à 16h

i nfo@spcaroussillon.com ou SPCA Roussillon (80, Goodfellow) à Delson

450 638-9698