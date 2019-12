Abus sexuels sur des mineurs: action collective contre le Diocèse de Saint-Jean-Longueuil

Une requête dans le but d’intenter une action collective visant des abus sexuels envers des personnes mineures a récemment été déposée contre plusieurs organisations religieuses, dont le Diocèse de Saint-Jean-Longueuil.

Les requérants réclament 300 000$ par victime à titre de dommages, soit 150 000$ à titre de pertes pécuniaires et 150 000$ à titre de dommages punitifs.

Dans un communiqué envoyé aux médias, le Diocèse Saint-Jean-Longueuil affirme prendre très au sérieux ces allégations et dit condamner vigoureusement les actions qui y sont mentionnées. L’organisation offre sa pleine collaboration aux autorités pour faire la lumière sur ces allégations.

«Le Diocèse tient à rappeler qu’il s’est doté depuis 1991 d’une politique régissant les cas de délits sexuels commis par des ministres ordonnés et des agents de pastorale envers des personnes mineures, peut-on lire dans le communiqué. Elle manifeste notre engagement à soutenir les victimes d’agressions sexuelles commises par des membres du clergé, du personnel pastoral laïc ou d’autres employés ou bénévoles relevant du Diocèse, et à traiter les allégations de manière responsable, pastorale et transparente.»

Le Diocèse affirme également avoir mis en place des mesures pour promouvoir un environnement pastoral sécuritaire et mentionne que son personnel a reçu une formation spécifique à la prévention des abus pédosexuels au cours de la dernière année.

En plus du Diocèse de Saint-Jean-Longueuil, le Diocèse de Joliette, les religieux de Saint-Vincent-de-Paul et les Frères de Saint-Gabriel sont visés par cette requête.