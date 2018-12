Accident causé par un conducteur qui brûle un feu rouge

Crédit photo : Le Reflet - Erick Rivest

Un accident impliquant deux véhicules a été causé par un conducteur ayant brûlé un feu rouge. L’événement est survenu à l’intersection du boulevard Taschereau et de la rue du Golf à La Prairie, le 18 décembre, vers 13h15.

«Un véhicule qui circulait sur Taschereau en direction de Brossard est passé sur la lumière rouge et a heurté un véhicule arrivant de Brossard qui tournait à gauche sur la rue du Golf», détaille François Michaud, agent aux relations communautaires et médiatiques à la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Il ajoute que les deux conducteurs, ont été blessés et transportés en ambulance. L’un est un Laprairien âgé de 83 ans et le second est âgé de 25 ans et originaire de Longueuil.

La police n’a pas spécifié lequel était en faute, mais un constant d’effraction lui sera émis.

