Un accident complique l’heure de pointe au pont Mercier

Crédit photo : Le Soleil - Archives

Un accident impliquant une motocyclette, survenu vers 6h ce matin sur le pont Mercier, a compliqué l’heure de pointe déjà difficile en raison du chantier majeur en vigueur depuis quelques jours.

Selon les infos relayées par Québec 511 sur son compte Twitter, une perte de contrôle impliquant une motocyclette a eu lieu dans la voie en direction de Montréal.

Comme il n’y a qu’une seule voie disponible dans chaque direction, la circulation a dû être complètement interrompue pendant un moment pour permettre aux services d’urgence de se rendre à la hauteur de l’accident.

Les heures de pointe sont difficiles au pont Mercier depuis lundi en raison du travaux majeurs qui ont commencé le 22 juin, et qui dureront jusqu’au 20 août. La structure du pont sur laquelle les automobilistes ont l’habitude de rouler de Montréal vers la Rive-Sud est complètement fermée. Une seule voie est donc disponible dans chacune des directions pendant la durée du chantier.

Ligne de train Candiac interrompue

Ceux qui ont opté pour la train de banlieue ce matin, on également dû s’armer de patience puisque des retards importants ont été notés sur les lignes de Candiac, Vaudreuil-Hudson et Saint-Jérôme, entre les gares Montréal-Ouest et Vendôme. L’organisme Exo, qui gère le transport en commun, rapporte qu’une personne obstruait les voies.

«La police du Canadien Pacifique et le SPVM sont sur place. L’individu a été appréhendé par les services de police et n’obstrue plus les voies», indique Exo, à 8h45, sur sa ligne Info-perturbations.

À lire aussi:

Les élus de la MRC rencontrent le MTQ à propos des travaux au pont Mercier