Accident dans une tour de télécommunications : l’un des travailleurs se bat pour sa vie

Maxime Asselin, un des deux travailleurs ayant chuté d’une tour de télécommunications à Candiac, est toujours «en observation dans le coma au repos à se battre pour sa vie», selon des informations publiées par des proches sur une page web créée afin d’amasser des fonds pour sa famille.

Ce dernier doit subir une opération délicate à la colonne vertébrale. Il a été «atteint majoritairement au cerveau et à la colonne vertébrale en plus de [subir de] multiples fractures», peut-on lire dans un message de Sophie Piché, créatrice de la page Gofundme «Venir en aide à Maxime Asselin et sa famille».

Elle ajoute que «la suite risque d’être longue et inquiétante. Rien que de l’incertitude et de l’espoir pour le moment». Son état est stable, mais jugé critique.

Par ailleurs, l’objectif de 10 000$ sur la page a été dépassé de 810$, en date du 23 août. La campagne pour son collègue, Gabriel Otis, a atteint 2 955$.

