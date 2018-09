Un accident fait deux blessés graves à Saint-Philippe

Crédit photo : Photo gracieuseté de Mélanie Moreau

Un accident est survenu sur la montée Monette, au coin du rang Saint-André, à Saint-Philippe, le 7 septembre à 2h30. Les deux occupants de la voiture impliquée sont gravement blessés.

Alexandre Barbeau, relationniste à la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie, indique que les deux victimes souffraient de «multiples blessures sérieuses, mais on ne craignait pas pour leur vie au moment du transport».

Le véhicule circulait sur la montée Monette et «aurait fait des tonneaux avant d’entrer en collision avec un camion stationné dans le stationnement privé d’une résidence», explique Karine Bergeron, agente aux relations communautaires et médiatiques de police Roussillon.

Elle ajoute que les occupants à bord de la voiture sont deux hommes âgés dans la trentaine, résidents de Candiac et de Châteauguay.

Des reconstitutionnistes en enquête collision de la Sûreté du Québec et de la Régie intermunicipale de police Roussillon enquêtent pour déterminer les causes et circonstances de l’accident.

À midi, la montée Monette était toujours fermée dans les deux sens.

Une rue problématique

Mélanie Moreau était aux première loges étant donné qu’elle habite devant l’intersection.

«J’ai été réveillée par les bruits de pneu et j’ai vu l’accident. Le conducteur était en très mauvais état», dit-elle sous le choc.

Elle salue le travail des policiers, qui sont arrivés en moins de cinq minutes.

Celle qui réside sur la montée Monette depuis bientôt 10 ans affirme qu’il s’agit du troisième accident auquel elle assiste devant chez elle en deux ans, au moins un autre était mortel.

«La limite est de 80 km/h, mais les gens pensent que c’est une piste de course! lance-t-elle. Ils roulent parfois jusqu’à 120 km/h et n’ont pas le temps de freiner à la lumière. Ça prendrait un rond-point.»

Sa sœur, Geneviève Moreau, a aussi vécu sur la montée Monette. Elle a été impliquée dans un accident qui lui a laissé de grosses séquelles au même endroit il y a 10 ans.

«La vitesse est un énorme problème. De plus, il n’y a pas de lumières à l’intersection, seulement un clignotant et la route est très mal entretenue», confie-t-elle.