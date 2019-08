Accident d’une tour à Candiac : la compagnie réagit

L’employeur des deux travailleurs qui ont fait une chute de plusieurs mètres lors du démantèlement d’une tour de communications à Candiac ce matin (16 août) a réagi par voie de communiqué.

«Le Groupe Erivan Gecom prend au sérieux la santé et la sécurité de ses travailleurs et du public et entend collaborer étroitement avec les autorités afin de faire la lumière sur les événements», a indiqué la compagnie.

«Nous sommes en contact avec les membres des familles de nos deux employés et nos pensées sont avec eux», a-t-elle ajouté.

Elle confirme que les deux hommes ont été transportés à l’Hôpital général de Montréal «grâce à l’intervention rapide des services d’urgence et le site a été immédiatement sécurisé».