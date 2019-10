Achat en ligne : le futur selon Hyundai

Article par Le Guide de l’auto

Par Dominic Boucher

Aux dires d’un dirigeant de Hyundai Canada, le constructeur coréen mettra l’emphase sur la vente en ligne au cours des années à venir.

En 2016, Hyundai a lancé sa marque de luxe Genesis tout en introduisant simultanément un système d’achat en ligne. Dans cette même avenue, le Président et PDG de Hyundai Canada, Don Romano, a mentionné lors d’une conférence de presse jeudi à Toronto que l’avenir de la distribution automobile se fera en ligne.

Cependant, le Président greffe un bémol. « Nous avons appris que [la vente d’auto en ligne] ne peut pas se faire à 100% », a-t-il indiqué lors d’une entrevue avec Automotive News Canada.

Toujours selon lui, la majorité des consommateurs n’aiment pas le processus d’achat traditionnel. Il a ajouté qu’une étude a révélé que seulement 17 personnes sur 4 002 apprécient encore la procédure d’acquisition telle que nous la connaissons.

Face à ces résultats, Hyundai veut transformer son approche à ses ventes de voitures afin d’incorporer un système d’achat sur le site du constructeur. Cependant, le PDG accentue que le processus sera complexe à cause des modèles déjà bien établis.

« C’est difficile, puisque nous avons plus de 218 concessionnaires actifs, qui perpétuent les habitudes de leur père, de leur grand-père, peut-être même de leur arrière-grand-père, et ce depuis plus de 100 ans. Ce sera une formule complexe à changer », ajoute-t-il.

Par ailleurs, la marque coréenne fait partie des premiers grands constructeurs à faire la transition aux achats en ligne. Ceci exclut Tesla Inc. qui le fait déjà depuis plusieurs années.

Dans cette mouvance, de nombreuses autres marques automobiles suivront la vague, plus particulièrement en Europe. En effet, Volkswagen a annoncé l’année dernière qu’elle lancera sa nouvelle plateforme électronique en 2020. Selon eux, elle permettra d’augmenter « massivement » les ventes en ligne.