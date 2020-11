Action originale pour le climat prévue à La Prairie

Trois organismes environnementaux tiendront des manifestations dans autant de villes, dont l’une à La Prairie, le samedi 21 novembre, de 10h à 11h. La Vigile verte, le groupe La planète s’invite à Longueuil et le collectif Mères au front – Rive-Sud sont derrière cette initiative.

Pour «illustrer chaque personne préoccupée par le climat», les participants sont invités à déposer une paire de chaussures devant l’hôtel de ville de La Prairie, Longueuil et Boucherville. «C’est une manière simple et sécuritaire de manifester pour la cause et être solidaire en temps de pandémie», expliquent les organisateurs. Par la suite, les souliers amassés seront distribués à des organismes, dont le Complexe le partage et Renaissance.

Ceux qui souhaitent accompagner leur paire de chaussures d’une petite affiche pour les élus peuvent le faire aussi, font savoir les organismes qui rappellent que les messages humoristiques ont la cote. Les organisateurs demandent aux participants de respecter «en tout temps» les consignes sanitaires.

En 2019, plus de 300 personnes avaient manifesté dans les rues du Vieux-La Prairie, à l’invitation de la Vigile verte, en marge d’un mouvement international de protestation.