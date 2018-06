Des activités estivales pour tous les goûts à Saint-Constant

Crédit photo : Gracieuseté

Des Veillés festives aux samedis du Marché public, les Constantins auront l’embarras du choix pour célébrer l’été, sortir en famille ou entre amis, tout au long de la saison.

Les Veillées festives

Du 6 juillet au 24 août, une série de concerts gratuits aura lieu au Centre Denis-Lord. Une occasion pour célébrer la saison estivale en musique. Le grand gagnant de La Voix en 2014, Yoan Garneau, assurera le premier spectacle.

Horaire des concerts

6 juillet à 19h30: Yoan Garneau

20 juillet à 19h30: King Melrose

1er août à 19h30: Chico Band

24 août à 19h30: Hommage à Aznavour, Brel et Dalida

Cinéma plein air

Familles et voisins pourront visionner des films à la belle étoile, dès le 29 juin. Ils devront apporter leurs chaises et leurs couvertures pour assister aux représentations gratuites du cinéma en plein air au Centre municipal ou au Centre Denis-Lord. Les tout-petits seront divertis par la troupe Allez HOP.

Horaire des films

29 juin: Ferdinand

13 juillet: Hochelaga : terre des âmes

27 juillet: Nelly et Simon : mission yéti

3 août: Le Post

17 août: Paddigton 2

L’Écofête du Centre Denis-Lord

L’événement familial, le mercredi 11 juillet, de 18h à 20h, au Centre Denis-Lord, marquera l’inauguration du lieu, complètement rénové. Les Constantins sont invités à y assister et à visiter le nouveau jardin à papillons en fleur. Heure du conte en pyjama, atelier sur la biodiversité et le milieu de vie des monarques et la reproduction des rainettes faux-grillon s’inscrivent au programme de la soirée, où il y aura distribution de prix et de collations.

Le Marché public de Saint-Constant

Les Constantins pourront faire le plein de produits frais et locaux tous les samedis de l’été, de 9h à 13h, au Marché public de Saint-Constant, situé au Quartier de la gare. Il s’agit d’un rassemblement festif permettant aux producteurs d’échanger et de se procurer des aliments sains. Les conseiller distribueront gratuitement des plants de clématites et d’asclépiades, sur présentation de la carte citoyenne, afin de lancer la saison 2018 de ce rendez-vous hebdomadaire.