Activités et nettoyage font bon ménage dans trois villes

La Ville de Saint-Constant annonce qu’elle organise la première ÉcoCourse, le dimanche 25 avril, de 9h à midi. À cette occasion, les citoyens seront invités à marcher, à courir ou à faire du vélo tout en ramassant les déchets qui jonchent le sol sur leur passage.

Quatre enfants ramassent les déchets à Saint-Constant

«Accessible à tous, cet événement permettra aux participants de poser une bonne action pour l’environnement tout en faisant de l’activité physique à leur propre rythme, soutient le maire Jean-Claude Boyer. En raison de la pandémie, nous remarquons une grande quantité de masques laissés sur le sol et cette initiative permettra sans doute d’améliorer la situation.»

Les participants pourront circuler librement sans suivre de trajet pour permettre de respecter les mesures sanitaires et d’éviter les rassemblements.

Un point de pesée des déchets amassés sera installé dans chaque district de la Ville, afin que les citoyens puissent connaître le poids de leur récolte, fait savoir la Municipalité.

Liste des points de pesée

District de l’Église (1) : Parc des Jardins

District des Grandes terres (2) : Parc Leblanc

District de la Mairie (3) : Pavillon des aînés Claude-Hébert

District des Vieux chênes (4) : Bibliothèque

District des Bouleaux (5) : Parc du Sentier des Bouleaux

District de la Biodiversité (6) : Pavillon de la biodiversité

District de la Base de plein air (7) : Centre municipal

District du Portage (8) : Parc Levasseur

Bien que l’événement soit gratuit, la Ville invite les citoyens à s’inscrire en ligne à l’avance, car les 150 premiers inscrits recevront des sacs et des gants.

Nettoyage éducatif au RécréoParc

La Vigile verte, organisme à but non lucratif pour la protection et conservation des milieux naturels, organise quant à elle un nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent au RécréoParc à Sainte-Catherine, le 24 avril en matinée, avec les écoles secondaires, maisons des jeunes et cégeps sur le territoire de Kateri.

«En plus d’une bonne action pour l’environnement, il y a aussi un aspect éducatif à l’activité pour en apprendre davantage sur les particularités de la zone nautique qui est également un refuge d’oiseaux migrateurs, une zone de pêche et de navigation», partage l’organisme.

Il ajoute que la pollution du plastique ainsi que la bonne gestion des matières résiduelles seront également abordées.

Le nombre d’inscriptions a atteint sa capacité deux semaines avant l’activité en ce qui a trait au groupe chapeauté par la Vigile verte. Le nombre exact de participants n’est pas connu, mais la Vigile verte fait savoir que «ce sera plus du double des éditions antérieures». La responsable de l’événement, Alexandra Furlotte, précise que le site peut accueillir un maximum de 1 000 personnes. Le grand public peut toujours s’inscrire en la contactant par courriel au alexandra.furlotte@recreoparg.org.

Des prix de participations seront remis, notamment des chèques-cadeaux aux boutiques locales écologiques Refill & Co. à La Prairie et ProÉcolo à Candiac, des collants «pas de circulaire», du sirop d’érable et un accès pour une nuit de camping et à la zone nautique.

Grand nettoyage à Candiac

De son côté, la Ville de Candiac invite les citoyens à participer au grand nettoyage de leur environnement en bulle familiale, du 17 au 25 avril, à l’occasion du Jour de la Terre.

«Lors de leur prochaine marche ou sortir au parc, les Candiacois peuvent en profiter pour réduire le nombre de déchets dans la nature. Chaque action compte!» partage la Municipalité qui incite les participants à nettoyer avec des gants. Ceux-ci et des sacs à ordures seront disponibles à la bibliothèque en quantité limitée. Les déchets collectés pourront être déposés dans les poubelles des parcs municipaux, où ils seront récupérés.

Candiac procédera au tirage de deux bons d’achat chez un commerçant local à ceux qui auront transmis une photo de leur ménage afin d’encourager la participation des citoyens. Les images peuvent être envoyées au Service des loisirs par courriel au loisirs@ville.candiac.qc.ca.

Suggestions d’endroits

-Parc André-J-Côté;

-Parc Montcalm;

-Parc Haendel;

-Parc de Cherbourg;

-Parc Fernand-Seguin;

-Parc Champlain;

-Parc de Sardaigne.