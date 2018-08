Les affiches contre le PLQ et la CAQ apparaissent à Sainte-Catherine

Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

Les affiches d’une coalition de syndicats contre le PLQ et la CAQ sont apparues à Sainte-Catherine le mercredi 1er août.

(Avec la collaboration de Michel Thibault)

À l’approche des élections provinciales du 1er octobre, les pancartes regroupent des éléments des partis de Philippe Couillard et de François Legault avec le message «Du pareil au même». Elles ont été posées un peu partout dans la province. À Sainte-Catherine, elles sont notamment visibles sur le boulevard Saint-Laurent.

L’affichage a fait des vagues à Québec. La Ville a conclu qu’il était illégal. Le groupe de syndicats a refusé d’ôter ses pancartes et a riposté avec une mise en demeure. Il y écrit: «Indépendamment du contenu de votre règlementation, les positions que vous avez prises dans cette affaire constituent une atteinte grave à la liberté d’expression garantie par les chartes. Cette atteinte est d’autant plus grave qu’il s’agit ici de la liberté d’expression politique, une liberté fondamentale jouissant du plus haut degré de protection».

La coalition inclut le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le Syndicat des métallos, le Syndicat canadien des employées et employés professionnels et de bureau (SEPB), l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA), l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et le Syndicat québécois des employées et employés de services (SQEES).