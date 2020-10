Agnes, la vedette de la semaine

Je me présente, je suis Agnes et j’ai 2 ans. Enchantée!

Je suis à la recherche d’une famille qui m’aimera pour la vie. Dans ma maison idéale, il y aurait des gens qui aiment me flatter et peut-être aussi un autre chat.

On dit de moi que j’ai du caractère. En fait, je ne raffole pas de me faire prendre dans vos bras. Pour me faire flatter, par contre, je suis toujours partante. Si vous pensez que nous serions un bon match, nous devons nous rencontrer.

Au plaisir!

Je vous invite à contacter la SPCA Roussillon ou à visiter leur site internet au: www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11h à 17h

Samedi et dimanche : 11h à 16h

i nfo@spcaroussillon.com ou SPCA Roussillon (80, Goodfellow) à Delson

450 638-9698