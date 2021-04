Agressions sexuelles : la liste des victimes de François Delorimier-Vallières s’allonge

L’osthéopathe et massothérapeute François Delorimier-Vallières, qui pratiquait à Candiac, a fait une trentaine de victimes d’agressions sexuelles en l’espace de 5 ans.

L’homme âgé de 43 ans fait désormais face à 32 chefs d’accusation pour agression sexuelles sur presqu’autant de patientes, selon un mandat d’arrestation. Certaines ont été agressées à plus d’une reprise. Il est aussi soupçonné d’en avoir filmé quelques-unes. Le nom des victimes est frappé d’une ordonnance de non-publication.

Tous les événements pour lesquels il est accusé sont survenus entre le 1er janvier 2015 et le 19 mars 2020 et se sont déroulés à Candiac, à l’exception d’un à Québec.

Arrêté deux fois

L’accusé a été arrêté une première fois en avril 2020 pour faire face à trois chefs d’accusation d’agression sexuelle en 2019 et 2020. La police avait alors lancé un appel à tous, se doutant qu’il pourrait avoir fait plus de victimes. En décembre dernier, François Delorimier-Vallières a été de nouveau arrêté et le nombre d’accusations à son endroit a explosé.

La Régie de police Roussillon et la Sûreté du Québec, par le biais de la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), ont collaboré dans cette affaire.