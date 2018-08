Une aide financière de 6 M$ au Groupe SKYSPA pour un parc thermal

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Robert Côté

Une aide financière de 6 M$ sera accordée au Groupe SKYSPA pour appuyer un projet d’implantation d’un parc thermal d’envergure à Saint-Bruno-de-Montarville.

C’est ce qu’a annoncé le député de La Prairie Richard Merlini, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie Julie Boulet, le 16 août, lors d’une conférence de presse à la Maison du tourisme de la Montérégie.

Thermes intérieurs et extérieurs, salles de soins ainsi qu’espaces destinés au bien-être, aux réunions et aux conférences constitueront le projet d’aménagement dont il est question.

«Le projet présenté aujourd’hui permettra au Groupe SKYSPA de se distinguer de la concurrence en étant le premier au Québec à offrir des expériences de spa nordique sur une telle superficie. Cet attrait touristique possède un grand potentiel en raison de sa proximité avec la région de Montréal. Sa facilité d’accès, liée à son positionnement, en fait aussi un endroit propice pour attirer une nouvelle clientèle. Grâce à ce projet porteur de notre région, le Groupe SKYSPA contribue de belle façon à positionner la Montérégie, mais également le Québec, en tant que destination de choix tant pour la clientèle québécoise et canadienne, que pour celle en provenance de l’international», a mentionné Richard Merlini.

Le parc thermal sera aménagé sur un site de 610 000 pieds carrés situé à Saint-Bruno-de-Montarville, à proximité de Ski St-Bruno et du parc national Mont-Saint-Bruno.

Le projet sera construit en plusieurs phases, la première étant un investissement de 12 M$.

«Le Groupe SKYSPA est devenu, au fil du temps, une véritable référence dans le domaine des soins et des espaces d’expérience pour les bains thermaux au Québec. Nous sommes très fiers d’être partenaires du groupe. Nous faisons équipe pour propulser le concept des spas nordiques en pleine nature et des spas urbains et ça permet à l’entreprise d’ajouter une nouvelle destination de thermothérapie à son offre actuelle et de faire croître le Groupe. La nouvelle station thermique à venir se distingue par son ampleur et son originalité», a indiqué la directrice régionale Rive-Sud et Montérégie d’Investissement Québec Dominique Chaussé.

Le Groupe SKYSPA, qui souligne cette année son 10e anniversaire, prévoit un achalandage de 100 000 personnes par années, dont 74% proviendraient de la région.

«Le parc thermal proposera à sa clientèle une expérience unique au Québec», a assuré le président du Groupe SKYSPA Patrick Rake.

La grande ouverture de la station thermale est prévue pour le 15 juillet 2019. Elle poursuivra son expansion jusqu’en 2022.

De la somme octroyée, une aide financière de 5 millions de dollars, dont 2 M$ sont accordés sous forme de subvention et 3 M$ sous forme de prêt, est attribuée par l’entremise du Programme d’appui au développement des attraits touristiques (PADAT) du ministère du Tourisme (MTO) et géré par Investissement Québec (IQ). IQ accorde à son tour un prêt de 1 M$ à même ses fonds propres.

Rappelons que le 6 avril, le MTO accordait une somme de 1 M$ pour appuyer ce même projet.