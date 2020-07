Alex Francoeur lance des masques en collaboration avec Jean Airoldi

Le danseur originaire de Saint-Constant Alex Francoeur et son acolyte Alexandre Carlos lancent ce 18 juillet une collection de deux masques réutilisables à l’effigie du duo Alex et Alex, popularisé à l’émission de télé Révolution. La conception et la confection sont faites en collaboration avec Jean Airoldi et son entreprise de couture.

Le projet a pris naissance il y a un mois, avec un message Instagram envoyé à Jean Airoldi, après que M. Francoeur ait vu les collections de couvre-visages d’Airoldi Couture.

«On lui a dit qu’on voulait créer un masque avec notre logo [dessiné par un ami, Jérémie L’espérance] pour les danseurs, artistes et même pour le public. On voulait vraiment qu’il soit personnalisé», explique M. Francoeur.

L’illustration sur le masque, disponible en noir ou en rouge, est un dessins des deux danseurs «qui représentent la force et l’union qu’on veut apporter à la communauté parce qu’on a besoin de ça en ce moment». Il est conçu pour permettre aux danseurs et athlètes de pouvoir respirer en effectuant de l’activité physique.

Lancement

Le lancement des masques coïncide avec l’entrée en vigueur du règlement gouvernemental voulant que le port du couvre-visage soit obligatoire dans les lieux publics fermés, au grand bonheur du duo de danseurs.

«Ça adonne vraiment bien», reconnait M. Francoeur.

Il ajoute avoir travaillé de près avec l’équipe d’Airoldi Couture pour offrir un masque à son goût.

Alex et Alex vont même jusqu’à livrer eux-mêmes les couvre-visages pour que les délais soient raccourcis et parce qu’ils souhaitent s’impliquer. Les ventes de masques leur reviendront en partie. M. Francoeur ne peut toutefois dévoiler le pourcentage qu’ils en retireront.

«On a de gros projets à venir et cela va nous permettre la location de studios et l’achat de costumes et d’accessoires, entre autres», détaille-t-il.

Achat

Le masque se vend au coût de 19,99$ sur le site Web Airoldicouture.com déjà dit. Il peut également être acheté ou ramassé aux bureaux de l’entreprise. Les modèles disponibles sont ajustables au niveau des oreilles. L’inventaire ne se limite pas à un nombre précis. Les couvre-visages seront produits selon la demande.