Alloprof dévoile une nouvelle plateforme éducative et intelligente

Alloprof, l’organisme d’aide aux devoirs, a dévoilé une toute nouvelle plateforme Web à la fine pointe de la technologie afin de soutenir les jeunes élèves et leurs parents dans la persévérance scolaire. Il entrevoit une importante croissance de la demande pour ses services en ligne et propose dorénavant une expérience globale améliorée et plus rapide.

La nouvelle plateforme d’Alloprof intègre un outil de recherche guidée facilitant la recherche de sujets, contenus, matières et exercices, autant sur ordinateur qu’appareil mobile, ainsi que des recommandations de contenus selon le profil de l’utilisateur.

Afin de rendre l’apprentissage encore plus intuitif, la navigation et l’ergonomie ont été simplifiées, et de nouvelles images et vidéos ont été intégrées à la plateforme.

«Ce que l’on souhaite, c’est que les importantes améliorations mises en place contribuent à l’augmentation de la réussite scolaire des élèves. Les jeunes apprennent tous à leur manière, et ces nouvelles fonctionnalités promettent d’accroitre la capacité de la plateforme à personnaliser l’expérience de l’apprentissage et donc de doubler l’utilisation des services d’Alloprof d’ici trois ans», soutient la directrice générale et cofondatrice d’Alloprof Sandrine Faust.

D’ici trois ans, l’organisation prévoit aider 80% des élèves du Québec, alors qu’il en soutient actuellement 55% par année. Au total, l’organisme veut atteindre 100 millions d’accompagnements annuels d’élèves et de parents (pour 47 millions en 2019-2020, soit une augmentation de 113%).

En plus d’avoir intégré des milliers de pages Web résumant plus de 3000 notions scolaires dans la nouvelle plateforme, Alloprof en a profité pour revoir son identité virtuelle. En effet, Flo, un petit personnage taquin, devient officiellement le visage d’Alloprof.

«Sympathique et rieur, il se veut une présence rassurante et constante pour accompagner les jeunes, les parents et les enseignants sur notre site Web et se pointe le bout du nez dans nos outils numériques et imprimés. Son visage est très expressif, c’est comme un émoji!» se réjouit le porte-parole et directeur de la stratégie d’Alloprof Marc-Antoine Tanguay.

«De toute évidence, le numérique a un rôle à jouer dans la formation des élèves, et ce rôle est appelé à grandir dans les mois et années à venir, ajoute le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge. Par ailleurs, nous avons pour nos jeunes des objectifs ambitieux de taux de diplomation et de développement de leur compétence numérique. Au Québec, Alloprof est déjà présent dans ces deux sphères avec un site web riche, alimenté par des enseignants, vers lequel se tournent naturellement des centaines de milliers de jeunes et de parents pour consolider les apprentissages.»

Texte de Johannie Gaudreault, Initiative de journalisme local, Journal Haute-Côte-Nord