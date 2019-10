Alpine ajoute un modèle haut de gamme pour sa légendaire A110

Article par Dominic Boucher

Après l’Alpine A110, le constructeur du groupe Renault a introduit cette semaine une nouvelle variante haut de gamme, l’A110S.

Chapeautant l’A110 Pure et l’A110 Légende, la S se caractérisera grâce à des éléments esthétiques comme une couleur exclusive ainsi qu’un toit de fibre de carbone en option. Mais ce qui la distinguera réellement de ses sœurs sera son moteur et son châssis repensés.

Un turbo recalibré

L’Alpine A110S sera toujours équipée du moteur quatre cylindres de 1,8 litre turbocompressé. Cependant, le turbo ajoute 0,4 bar (5,8 psi), permettant au moteur de générer 40 chevaux supplémentaires. Ainsi, la puissance passe de 252 à 292 chevaux. Le couple de 236 lb·pi est disponible à partir de 2 000 tr/min et jusqu’à 6 400 tr/min, soit 1 400 tr/min plus hauts que le moteur de base.

La transmission, quant à elle, demeurera la même à double embrayage et sept rapports provenant de la compagnie allemande Getrag. Par conséquent, l’A110S parcourra le 0-100 en 4,4 secondes.

« L’objectif était d’intensifier le caractère du moteur et la manière de délivrer la puissance. L’A110S se distingue par une stabilité à grande vitesse et une conduite précise. Il était donc important de refléter ces caractéristiques dynamiques au niveau de la motorisation », explique l’ingénieur en chef d’Alpine Jean-Pascal Dauce.

Un châssis plus sophistiqué

Alpine mentionne dans son communiqué que « les ressorts hélicoïdaux sont plus raides de 50% et les amortisseurs ont été réglés en conséquence. Les barres antiroulis – creuses pour minimiser le poids – sont plus fermes de 100% ». Par ailleurs, la hauteur de caisse est réduite de 4 mm.

Afin d’améliorer la tenue de route, les pneus et les jantes seront plus volumineux sur cette mouture. Des freins Brembo de haute performance mesurant 320mm (12,6 pouces) sont disponibles de série sur l’A110S.

« Les autres versions de l’A110 étaient très proches de l’A110 des années 1970 ; elles sont joueuses et amusantes à conduire. L’A110S a un caractère très différent. Le réglage de son châssis en fait une voiture de sport très affutée », ajoute Jean-Pascal Dauce.

Les spécifications de l’Alpine A110S lui permettent d’aller chercher un rapport poids/puissance supérieur à 3,8 kg/ch au lieu de 4,3kg/ch pour les modèles Pure et Légende.

La voiture n’est pas disponible en Amérique du Nord. À titre comparatif, elle se vend à 66 500€ en France, soit environ 97 787$ CAD.

Alpine

La marque Alpine a été créée en 1955 par le pilote de rallye Jean Rédélé. Le nom a été choisi en hommage au Rallye du Critérium des Alpes. Ceci allait déterminer les caractéristiques techniques de base de toutes les Alpine à venir. Par conséquent, ce n’est pas la puissance et la force brute qui feront la différence, mais la légèreté, la taille compacte et l’agilité de la voiture.

Lorsque la première A110 de série est introduite, l’entreprise commence à prendre de l’ampleur. Dès lors, Alpine et Renault travaillent en étroite collaboration, les concessions Renault servant de points de vente et d’entretien pour les Alpine.

En 1971, la marque remporte pour la première fois le Rallye de Monte-Carlo, mondialement connu, avant de renouveler l’exploit en 1973. Cette même année, elle décroche aussi le titre de Constructeur Champion du Monde des Rallyes.

Alpine avait cessé de produire ses voitures en 1995. La renaissance du symbole a été initiée en 2012. Cinq ans plus tard, l’A110 Première Edition était dévoilée au salon automobile de Genève.