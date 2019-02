Amis depuis 15 ans, ils sont multimillionnaires

Crédit photo : Gracieuseté

Amis depuis 15 ans, Charlene Williams et M. Henri A. Beauchamp avaient l’habitude d’acheter des billets de loterie ensemble depuis plus d’un an. Le 1er février, la chance leur a souri alors qu’ils sont devenus multimillionnaires au tirage de Lotto Max. Leur billet provient du kiosque de loterie du Centre Régional Châteauguay.

C’est M. Beauchamp qui a vu qu’ils avaient gagné le gros lot en vérifiant les numéros sur le site web de Loto-Québec, a rapporté celle-ci dans un communiqué.

«Il a appelé son amie pour lui dire qu’il avait quelque chose à lui annoncer, mais qu’il voulait le faire en personne, a-t-on fait savoir. Celle-ci s’est alors demandé de quoi il s’agissait. Elle avoue avoir pensé qu’ils avaient peut-être gagné à la loterie.»

Mme Williams envisage d’aller en voyage aux Bahamas avec les membres de sa famille. De son côté, M. Beauchamp se réjouit de ce cadeau de fête inattendu, alors qu’il a changé de décennie à la fin janvier. Tous deux demeurent en Montérégie.

«Je viens d’avoir 80 ans, mais je me sens jeune!» a-t-il confié lorsqu’il a récupéré son prix au siège social de Loto-Québec, le lundi 4 février, en fin d’après-midi.

«La dame au dépanneur nous a dit qu’elle ne pouvait pas nous payer le lot sur place», a raconté en riant Mme Williams.

«Lorsque j’ai vu que tous les numéros étaient bons, je croyais que c’était un rêve », a cru pour sa part M. Beauchamp, qui n’avait jamais pensé qu’il lui soit possible de remporter un tel montant à la loterie.

Il s’agissait d’une mise éclair, soit des numéros choisis au hasard. Leur gain est de 26 600 135$. Le détaillant gagnant recevra une commission de 266 001 $, équivalant à 1 % du gain.