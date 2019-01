Amputé des jambes, Alex Zanardi continue de piloter

Article par William Clavey

En 2001, Alessandro Zanardi perdit ses jambes suite à un grave accident à bord de sa Formule CART. Deux ans plus tard, il était déjà au volant d’une BMW de course en Europe.

En effet, Alex Zanardi est un dur à cuire. Son courage et sa persévérance sont tellement contagieux que BMW lui a concocté une voiture de course adaptée d’un volant spécial lui permettant de continuer à piloter.

I am geeking out that @lxznr is in the garage next to us at #Roar24!! He’s been my hero since I was a kid watching CART races ?? pic.twitter.com/7bPjNdy70Z — Erin Cechal (@ErinCechal) January 4, 2019

On se prépare pour Daytona

Dans quelques semaines, Zanardi roulera à bord d’une BMW M8 de catégorie GTE au 24 heures de Daytona accompagné de ses collègues Chaz Mostert, John Edwards et Jesse Krohn. Et comme toute bonne vieille course d’endurance, l’équipe doit mettre à point la voiture pendant que les pilotes se préparent physiquement et mentalement. Pour Zanardi, ça veut dire qu’il doit tout faire ça sans le luxe d’avoir des jambes.

Dans cette vidéo – qui est devenue virale presque aussitôt qu’elle fut mise en ligne sur Twitter – on aperçoit le coureur pratiquer sa séquence de changement de pilotes avec son coéquipier. Et sans surprise, notre cher Alex exécute l’acte rapidement et sans trop de tracas.

Il va de soi que la persévérance d’Alex Zanardi est une inspiration pour son équipe. Il ne reste qu’au quatuor de voler des points aux Ferrari, Porsche, Corvette et Ford GT qui seront elles aussi prêtes à se battre sur la piste!