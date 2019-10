Anne-Clara Belley représentera le Canada à l’international

Grâce à ses performances aux Championnats canadiens senior, la patineuse de vitesse courte piste originaire de Candiac, Anne-Clara Belley, aura l’opportunité de représenter le Canada à l’international pour une première fois.

Pour se qualifier aux Championnats canadiens, les patineurs devaient se classer parmi les 16 premiers au classement général senior ou se faire inviter à titre d’athlète «NextGen». C’est à ce titre qu’Anne-Clara Belley y a participé, puisqu’elle est toujours d’âge junior. L’adolescente de 16 ans était donc l’une des plus jeunes compétitrices parmi les 24 participantes. Elle affrontait entre autres la triple médaillée olympique Kim Boutin, qui a remporté toutes les distances.

Les patineurs devaient réaliser deux fois les épreuves de 500, 1 000 et 1 500 mètres, au terme desquelles le total des points déterminait le classement. Anne-Clara Belley s’est distinguée au 1500 mètres, où elle s’est classée 12e. Elle a par ailleurs battu son record personnel au 500 mètres.

Pour les athlètes senior, les Championnats canadiens servaient à établir qui de l’Équipe nationale représentera le Canada lors des Coupes du monde 1 et 2. Pour Anne-Clara Belley, l’objectif était d’être sélectionnée sur l’équipe «NextGen» de Patinage de vitesse Canada, qui regroupe les meilleurs athlètes féminins et masculins en vue de compétitions internationales. La Candiacoise peut dire mission accomplie, puisqu’elle sera l’une des cinq filles à se rendre d’abord aux Pays-Bas pour la Coupe internationale invitation KNSB, les 12 et 13 octobre, puis en Italie pour le Trophée Alta Valtellina, du 18 au 20 octobre.

«Elle est très heureuse de cette opportunité incroyable de représenter le Canada pour une première fois à l’étranger», affirme la mère de l’athlète, Renée Larouche.

Notons d’ailleurs que la patineuse s’est qualifiée pour les Championnats canadiens junior, qui auront lieu à Calgary du 29 novembre au 1er décembre.