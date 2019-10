Anne-Clara Belley se couvre d’or à sa première course à relais internationale

La patineuse de vitesse courte piste Anne-Clara Belley flotte sur un nuage. À sa première course à relais sur la scène internationale, en Italie, les 18, 19 et 20 octobre, elle a remporté l’or avec ses coéquipières canadiennes. Le Canada a devancé l’Italie et la Russie à la ligne d’arrivée.

«Je suis encore excitée. C’est une expérience inoubliable. Je suis vraiment contente», a raconté la Candiacoise âgée de 16 ans.

L’adolescente pratique depuis toujours les courses à relais dans le cadre de ses entraînements, mais c’était la première fois que son résultat comptait.

«Ça ajoute un stress de faire des compétitions à relais parce que tu ne veux pas être la personne qui tombe ou qui ruine l’épreuve», explique celle qui y prend cependant un grand plaisir.

«J’aime vraiment ça, poursuit-elle. C’est vraiment différent, mais excitant. C’est aussi l’épreuve la plus intéressante à regarder pour les gens.»

Le Canada comptait une équipe de cinq patineuses au relais dans le cadre de la compétition junior Alta Valtellina Trophy présentée à Bormino. Anne-Clara Belley a eu la chance de prendre part aux quarts de finale, puis à la finale, puisque les Canadiennes alternaient.

«Je ne savais pas à quoi m’attendre [comme résultat], mais plus les qualifications avançaient, plus on se disait que c’était possible qu’on gagne», raconte l’athlète.

10e au classement général

Aux épreuves individuelles, Anne-Clara Belley a pris le 10 e rang général. Elle s’est classée 8e au 500 mètres, puis 6e au 1 000 mètres. Elle n’a pu compléter l’épreuve du 1 500 mètres en raison d’une chute causée par une patineuse qui la suivait qui a accroché ses lames.

Malgré tout, cette compétition internationale lui a permis de prendre de l’expérience et lui donne surtout confiance en ses moyens pour la suite de la saison. Elle espère pouvoir tirer son épingle du jeu lors des championnats canadiens junior de patinage de vitesse qui auront lieu à Calgary du 29 novembre au 1er décembre.

«J’aimerais me classer pour les championnats du monde junior, mentionne-t-elle. Il faut que je termine dans le top 4 canadien.»

Résultats en Italie

Éliminée au 1 500 m

8e au 500 m

6e au 1 000 m

10e au classement général

L’or au relais en équipe