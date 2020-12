AOÛT 2020 : Saint-Constant aura son complexe de baseball quatre saisons

La Ville de Saint-Constant et l’organisme à but non lucratif Complexe de baseball de Saint-Constant ont annoncé que la communauté sportive de la Rive-Sud aura son stade quatre saisons, le 14 août.

Situé à la Base de plein air, celui-ci comprendra deux terrains synthétiques et l’un d’eux sera recouvert d’un dôme amovible pendant l’hiver. Ce projet est d’une valeur de 6,5 M$. Les deux terrains – un pour les catégories midget et junior et l’autre pour la catégorie bantam – devraient être prêts à accueillir du baseball à l’automne 2021. Le dôme, d’une hauteur de 80 pieds et de la forme d’un carré, se retrouvera sur le grand terrain et est optimisé pour le baseball. Il rend également le complexe multifonctionnel pour la pratique d’autres sports comme le soccer, le spikeball, la crosse, le football, l’athlétisme et le ultimate frisbee. Des événements culturels et communautaires pourront également y être tenus.

Les autobus scolaires en manque de 3 000 places

Pandémie oblige, des restrictions ont été appliquées quant au nombre d’élèves qui ont pu prendre place dans les autobus scolaires, principalement en raison de la distanciation physique requise. En manque de places, le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) a lancé des appels aux parents volontaires, afin qu’ils assurent le transport de leur enfant ou qu’ils utilisent les transports collectifs. Au total, seules 750 familles admissibles au transport ont signifié leur collaboration à ce chapitre, ce qui a fait en sorte que 3 250 élèves n’ont pas pu prendre l’autobus à la rentrée.

Forcé de démonter son kiosque

Sylvain Pelletier a pu exploiter son kiosque de fruits et légumes sur le boul. Montcalm à Candiac jusqu’en octobre comme prévu, alors que la Ville a fait marche arrière en permettant au propriétaire de poursuivre ses activités, et ce, même s’il ne respectait pas la réglementation municipale. Au cours de l’été, Candiac lui avait donné 48 heures pour démonter ses installations, puis quatre jours plus tard lui avait ordonné de cesser ses opérations immédiatement en vertu d’une mise en demeure.

Professeurs absents

Un total de 41 professeurs œuvrant au sein du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) ne sont pas revenus au travail à la fin août en raison de la COVID-19, mais celui-ci avait assuré que «chacune des classes aura son enseignant pour la rentrée». Le pourcentage du personnel enseignant exempté pour des raisons médicales s’est chiffré à 3%, une donnée en baisse importante comparée aux prévisions du centre de services au printemps. Quant au nombre de retraites d’enseignants, il n’a semblé pas avoir été gonflé par la pandémie.

L’église de Saint-Mathieu transformée

Le lieu de culte dont les vitraux sont classés bien patrimonial sera revalorisé en vertu d’une subvention de plus de 500 000$ du ministère de la Culture du Québec. La Municipalité de Saint-Mathieu souhaite y concrétiser son projet de centre multifonctionnel et, par le fait même, donner une seconde vie à ce bâtiment presque centenaire. La ministre de la Culture, Nathalie Roy, accompagnée de sa collègue de l’Enseignement supérieur et députée de Sanguinet, Danielle McCann, et de la présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec, Josée Grandmont, en a fait l’annonce sur place.

Masque obligatoire

En août, le Collège Jean de la Mennais à La Prairie a été la première école sur le territoire à annoncer que le masque est obligatoire pour tous ses élèves du primaire et du secondaire partout dans l’établissement, sauf à la cafétéria. Le directeur de l’école privée avait indiqué au Reflet qu’il avait pris cette décision, simplement parce qu’il «ne voulait pas contribuer à la seconde vague de pandémie». Puis, le 5 octobre, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a fait savoir que tous les élèves du secondaire au Québec doivent porter le masque en tout temps, même dans les classes.