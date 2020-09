Appel d’offres lancé pour l’élargissement de l’A30 entre Brossard et Boucherville

Le ministère des Transports du Québec a lancé l’appel d’offres pour l’étude d’avant-projet de l’élargissement dans les deux directions de l’autoroute 30, entre Brossard et Boucherville. Concrètement, cela pourrait se traduire par l’ajout d’une voie réservée dans chaque direction pour le transport collectif ainsi que d’une «gestion dynamique des voies» pour améliorer la fluidité. Le début des travaux est estimé à la fin de 2022.

L’appel d’offres concerne la préparation de l’avant-projet, des plans, des devis et d’autres études nécessaires. L’étude permettra de bien cibler les problèmes et surtout les pistes de solutions possibles pour réduire la congestion routière, sur le tronçon d’une vingtaine de kilomètres entre l’autoroute 20 et le boul. Matte. Bref, elle déterminera de quelle façon le transport en commun et la mobilité durable seront favorisés.

En conférence de presse au Solar Uniquartier, le 24 septembre, le ministre des transports François Bonnardel a donné en exemple le dégagement possible de deux vois sur trois pour le transport en commun dans une direction, en fonction des heures de pointe.

Cette annonce est l’un des premiers lancements d’appel d’offres faisant suite au dévoilement, au début du mois, du Réseau métropolitain de voies réservées dans la grande région de Montréal. Sur la Rive-Sud, les autoroutes 20 et 30, ainsi que la route 116, ont été ciblées.

M. Bonnardel estime que l’élargissement de l’autoroute s’attaquera au problème de congestion routière, sur cette artère qui, avec ses 80 000 automobilistes quotidiens, et une proportion de 15% du trafic qui constitue du camionnage, est «très achalandée», a-t-il reconnu.

Confiant que l’élargissement de l’autoroute 30 ne contribuera pas à l’étalement urbain, il a réitéré le défi qu’il s’est donné, comme ministre des Transports, de convaincre les automobilistes de changer de comportement, pour adopter le transport collectif.

Un gain de trois ans grâce au PL-66

Il s’agit aussi d’une des premières annonces depuis le dépôt du projet de loi 66, qui vise à accélérer la construction de 181 projets d’infrastructures au Québec.

«S’il est adopté rapidement, on pourrait gagner jusqu’à trois ans», a fait valoir la présidente du Conseil du trésor Sonia Lebel.

Et c’est le retrait des évaluations environnementales qui permet principalement ce gain.

Le projet d’élargissement de l’A-30 a été extrait de diverses évaluations du BAPE, car il qui avait «déjà fait l’objet d’évaluations environnementales», relève Mme Lebel.

«C’est un tronçon bien défini. On parle d’un élargissement dans l’emprise de la route, a-t-elle justifié. Le ministère de l’Environnement sera là pas à pas avec le ministère des Transports.»

Réactions unanimes

Deux ans et demi après la création de la Coalition A-30 qui réunit la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, des municipalités, organismes, entreprises et représentants de l’industrie du transport qui réclamaient des moyens pour réduire la congestion routière de cette autoroute, la nouvelle ne pouvait être que bien accueillie.

La mairesse de Brossard Doreen Assaad s’est réjouie de ce «point de départ vers une plus grande fluidité» pour Brossard et la Rive-Sud, d’autant plus avec l’arrivée du REM.

L’élargissement de l’A-30 favorisera l’utilisation mais aussi le développement du transport collectif, a-t-elle fait valoir, participant en vidéoconférence à l’événement. «C’est un point tournant pour que l’A-30 devienne adaptée à la mobilité d’aujourd’hui et de demain.»

La présidente de L’UMQ et mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy a relevé les effets collatéraux bénéfiques de doter de voies réservées cette «colonne vertébrale pour la Montérégie»: des gains sur le plan de la qualité de vie des citoyens, de la productivité des entreprises et sur le plan économique, notamment.

«Plusieurs entreprises, notamment celles situées dans les nombreux parcs industriels, vont bénéficier d’une meilleure fluidité», a-t-elle exposé.

Autres réactions

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) estime que les efforts de la Coalition A-30, qui demandait de «mettre en place des actions concrètes et rapides pour décongestionner l’autoroute 30 dans une perspective de développement économique et social», ont porté fruit.

«La mobilité est au cœur des actions de la Chambre depuis plusieurs années. La congestion est devenue un facteur lourd pour notre économie, a indiqué le président Richard D’Amour. L’annonce d’aujourd’hui est une solution proposée il y a longtemps qui va faciliter la fluidité des marchandises et de l’ensemble des usagers du transport routier.»

Du côté du Réseau de transport de Longueuil, «avec l’arrivée prochaine du Réseau express métropolitain (REM), l’ajout de cette voie est un facteur de plus pour assurer le succès de ce mode de transport électrique sur rail, a indiqué le président du conseil d’administration Jonathan Tabarah. Nous espérons que ce projet soit accéléré afin qu’il voie le jour le plus rapidement possible.»

Pour Exo, dont 13 lignes d’autobus empruntent l’autoroute 30, cela permettra d’améliorer l’offre de service pour les usagers de la Rive-Sud, et de rendre le transport en commun plus attrayant.