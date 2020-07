Arboriculture : entretien après l’hiver

La neige lourde, le verglas et les grands vents sont quelques facteurs qui peuvent endommagés les arbres pendant l’hiver. Les dégâts sont visibles, mais parfois, en raison de l’accumulation de la neige et de la glace, il est bien difficile d’atteindre l’endroit pour le nettoyer.

Prendre soin de retirer les branches mortes ou cassées rend la propriété sécuritaire. C’est pourquoi il ne faut pas attendre un beau soleil d’été pour procéder à cette tâche, mais plutôt s’en occuper dès que possible après l’hiver. L’arbre ou l’arbuste pourrait même rester pris dans la neige et garder la forme courbée en permanence. Dès que la température permet de dégager la partie prisonnière, il faut prendre action pour éviter des dégâts plus importants.

La zone au sol étant couverte de neige, il est impossible d’y déceler les obstacles ou les éléments à protéger pour effectuer le travail d’arboriculture. En mettant de côté ces détails par rapport à la zone de travail, on peut facilement décréter que l’hiver est la saison idéale pour prodiguer les soins nécessaires, les arbres étant en dormance et les parasites ne pouvant accéder à la plaie. Attendre la fonte des neiges est plus sécuritaire pour travailler en toute connaissance du secteur.

Le meilleur moment pour porter attention à la structure de l’arbre

L’arrivée du printemps et des températures plus douces est donc le moment idéal pour procéder à l’entretien de ses arbres. Outre les conifères qu’il ne faut jamais toucher pendant la saison hivernale, l’hiver et le début du printemps sont les moments les plus appropriés pour analyser l’état de ses arbres, les trous, les nids, les branches qui auront besoin d’être taillées, entre autres, en raison de l’absence des feuilles.

Un avantage pour les arbres fruitiers

En matière d’arbres porteurs de fruits, la taille d’hiver est un entretien normal et bénéfique. Elle doit être effectuée après la chute des feuilles, mais avant que les bourgeons floraux n’apparaissent. La période de prédilection se trouve donc vers les mois de février et mars. Une taille douce pratiquée à ce moment maximisera la production de l’arbre, qui sera en bonne santé.

Procéder à l’élagage en période post-hivernale, une fois les branches dégelées pour plus de sécurité, permet à l’arbre de guérir plus rapidement tout en minimisant la perte de sève. L’impact est aussi moindre sur les réserves en glucide et en nutriment présentes dans les racines de l’arbre. L’entretien après l’hiver respecte ainsi les fonctions naturelles de l’arbre.

Quelques règles à suivre

En matière d’entretien arboricole après l’hiver, il faut bien savoir ce que l’on coupe pour éviter d’éliminer une jeune pousse qui aurait fleuri dans quelques mois. Voilà pourquoi il est préférable de couper seulement les grosses branches.

Il est aussi déconseillé de procéder à la taille d’un arbuste pendant les fortes périodes de gel, sans dégel quotidien. Certaines essences peu rustiques ne tolèrent pas la taille en fin d’hiver ou en début de printemps, comme les céanothes et les hortensias. En cas de doute, mieux vaut consulter un arboriculteur.