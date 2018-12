Arrêté avec trois fois la limite d’alcool permise

Crédit photo : Archives

Un automobiliste de 35 ans, de Les Cèdres, a été arrêté par la police le week-end dernier alors qu’il conduisait avec un taux d’alcoolémie de trois fois supérieur à la limite permise.

Son arrestation s’est déroulée en marge des points de contrôle routier mis en place à Valleyfield par la Sûreté du Québec, dans le cadre de l’opération nationale concertée de prévention. Ces interventions, qui ciblent la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue, ont été effectuées les 7, 8 et 9 décembre, à Valleyfield.

Au total, trois personnes ont été arrêtées pour conduite avec capacités affaiblies par l’alcool, selon la porte-parole de la SQ, Ingrid Asselin. Il est question de cet homme de Les Cèdres, de même que deux femmes âgées de 33 ans (Coteau-du-Lac) et 42 ans (Valleyfield) dont les taux d’alcoolémie étaient de plus de deux fois supérieures à la limite prescrite par la loi.

Les autorités policières annoncent que d’autres points de contrôle routier sont à prévoir au cours des prochaines semaines.