Arrêté pour vol d’un magot échappé par un gagnant du Playground Poker

Un employé du centre Playground Poker à Kahnawake a été arrêté par les Peacekeepers le 4 février à la suite d’une plainte d’un client qui avait gagné un bon montant.

L’homme a indiqué aux policiers mohawks avoir remporté 10 000 $ et en avoir échappé une partie en sortant de l’établissement, selon le journal The Eastern Door dans son édition du 14 février.

Les agents Kyle Patton et Forrest Horn ont visionné les bandes des vidéos de surveillance. On y voyait le client quitter avec une partie de l’argent gagné tombant de sa poche. Deux personnes sont entrées dans l’établissement. L’employé a ramassé l’argent et l’a mis dans sa poche, rapporte l’hebdomadaire de Kahnawake.

Les Peacekeepers l’ont arrêté pour vol de plus de 5000 $. Ils ont fouillé l’individu mais n’ont pas trouvé l’argent. Le suspect a été conduit au poste de police de la réserve. Il a été relâché avec une promesse de comparaître à une date ultérieure. Il lui a été interdit de retourner au Playground Poker.

Les accusations de vol de plus de 5000 $ attendent l’approbation de la Couronne, précise The Eastern Door.