Attachée à sa région, Roxane Bruneau y tourne ses vidéoclips

Crédit photo : Tirée de YouTube

La chanteuse Roxane Bruneau surfe sur une vague de succès depuis la sortie de son premier album Dysphorie en 2017 et ses nominations au dernier gala de l’ADISQ. La Sainte-Catherinoise native de Delson, dit néanmoins qu’elle ne veut pas perdre ses racines.

«À 12 ans ans, je jouais [de la guitare et je chantais] dans les parcs du coin, se souvient-elle. Je ne veux jamais oublier ça.»

Roxane Bruneau a tourné ses deux premiers vidéoclips pour les chansons J’pas stressée et Des p’tits bouts de toi, à Candiac, sur la scène au bord de l’eau, aux écluses à Sainte-Catherine et à plusieurs endroits à Saint-Philippe.

«Adolescente, je passais mon temps au parc de maisons mobiles à Saint-Philippe. Puis, quand j’ai vu la passerelle dans le bois, qui n’était pas là avant, je me suis dit “Wow! La lumière est parfaite en plus”» raconte la chanteuse.

Rester soi-même

Roxane Bruneau tient à ce que sa popularité ne la change pas.

«Je ne me prends pas une autre et je veux rester comme ça, c’est important», dit-elle.

Dans les salles de spectacles, elle n’a pas nécessairement vu une différence depuis que ses chansons sont au sommet des palmarès radio et qu’elle a été en nomination pour l’album pop de l’année et révélation de l’année à l’ADISQ. Le public est le même, mais il y a définitivement du changement.

«C’est plus dans la rue. Je suis sortie à l’épicerie en jogging et j’avoue que je l’ai un peu regretté», blague-t-elle.

Au moment de son entrevue avec Le Reflet, le 25 janvier, la chanteuse venait tout juste de lancer un troisième simple, Ma belle démence, qui s’est rapidement hissé aux palmarès des plateformes iTunes et de Google Play.

«J’ai vu ma chanson en haut de Shallow de Lady Gaga. Je capotais!» se réjouit-elle.

En studio et en préparation d’un troisième vidéoclip, Roxane Bruneau se dit débordée, mais comblée. Elle continue aussi de publier des vidéos humoristiques sur sa chaîne YouTube.