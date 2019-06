Au Marché des jardiniers : 2e édition du Festival de musique au profit de l’autisme

Les amateurs de musique et de divertissement seront sans doute comblés par la programmation de la 2e édition du Festival de musique qui se déroulera Bistro du marché au Marché des jardiniers à La Prairie. En 2018, l’événement avait permis d’amasser plus de plus de 10 000$.

«L’argent a notamment permis à une famille de la Montérégie ayant un enfant autiste, de passer une semaine de rêve à Paris en avril 2018, dont trois jours à Euro Disney», rappelle le Candiacois François Martel, instigateur du festival.

«Cette année, l’objectif est de 15 000$. Nous allons soutenir plusieurs projets dont celui d’un voyage à Walt Disney en 2020 de l’école secondaire de la Magdeleine, ainsi que l’achat d’une chaise roulante de marque Kartus afin de permettre à des personnes à mobilité réduite de vivre la sensation d’un marathon», précise M. Martel.

De plus, la compagnie Saucony et la Boutique Courir de Longueuil remettront 50 paires de souliers de course destinés à des jeunes.

Autre nouveauté, les fonds seront gérés par la Fondation François Martel que ce dernier a mis sur pied récemment. Cette façon de faire permet de mieux cibler les besoins locaux concernant l’autisme, selon le principal intéressé.

On peut acheter du café au Petit marché de Johanne au Marché des jardiniers du café de marque Marathonien (corsé) et l’Aconcagua (velouté) au coût de 5$ le sachet. Les noms de ces produits se veulent un hommage à François Martel qui a gravi l’Aconcagua en 2016 et participé au marathon de Paris en avril 2018.

Programmation

C’est sous le thème Du jazz à la magie que se dérouleront les prestations des différents musiciens et artistes invités en juillet et en août.

27 juillet : Barbara Diab, qui sera au Festival de jazz de Montréal, viendra faire son tour à La Prairie. Coût: 30$.

3, 10 et 17 août : Retour du groupe Les années Cat Stevens.

1, 8, 15 et 22 août : Replay The Beatles. Coût: 40$

6 août : Humour et magie avec le duo Jean-Marie Corbeil & François Maranda. Coût 25$.

13 août : Humour et magie avec Martin Rozon. Coût: 25$.

29 août : Hommage au groupe Supertramp avec le groupe Tramp of The Century et leur show The Breakfast in America. Coût: 45$.

Seulement 100 places sont disponibles au Bistro du marché. On doit réserver tôt, les billets s’envolent «très vite», selon M. Martel. Les billets sont disponibles au Marché au kiosque de Johanne & Esthel. Renseignements : 514 267-2936. Les spectacles d’humour débutent à 19h30 et les prestations musicales à 20h.