Au parc tous les jours

Le mardi 23 juillet, le Journal est allé à la rencontre des citoyens.

À la garderie La joyeuse Marmaille à Candiac, les bouts de chou mettent le nez dehors tous les jours.

«À notre garderie, c’est la règle», a dit l’éducatrice France Noël.

Au moment où Le Reflet a croisé le groupe des coccinelles et des hiboux dirigés par les deux France (Noël et Marcil), il rentrait d’une visite au parc Fernand-Seguin. Il était tout juste passé 11h.

«On a joué dans le sable et on a trouvé des dinosaures», a raconté un petit.

«On va jouer avec dans notre classe», a ajouté un autre.

Avec la complicité des deux éducatrices, les enfants ont effectivement pu déterrer un trésor d’une dizaine de dinosaures en plastique de tailles différentes.

«L’hiver, on sort aussi à moins qu’il fasse -20 degrés Celsius ou plus froid. On va jouer sur la butte de neige qui se forme derrière l’école Fernand-Seguin», a rapporté Mme Marcil.

«Parfois, ça nous prend plus de temps d’habiller les enfants que de jouer dehors!» a renchéri sa collègue qui exerce son métier depuis 15 ans.