Au tour des marinas et des campings de reprendre leurs activités

Les campings et marinas de partout au Québec sont autorisés par la Santé publique à reprendre leurs activités à compter du 1er juin, a annoncé la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, le 27 mai. Le seul bémol est la location de résidences de tourisme de type Airbnb et de motels ou auberges qui demeure interdite sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal pour le moment.

Les pourvoiries, ainsi que les lieux d’hébergement des parcs nationaux de la SEPAQ ont aussi le feu vert de Québec.

Peu importe sa nature, la résidence louée devra être occupée par les membres d’une seule famille résidant à la même adresse, a précisé Mme Proulx, afin d’éviter de propager le virus.

Dans les campings et parcs nationaux, ce sont essentiellement les zones sanitaires qui sont le plus propices au partage des microbes, a convenu le docteur Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction de santé publique. Les mesures de distanciation sociale, notamment, devront donc être d’autant plus respectées dans ces endroits, a-t-il dit.

Malgré cette annonce, la ministre du Tourisme a souligné qu’il est toujours recommandé de limiter ses déplacements d’une région à l’autre, même si plusieurs devront le faire pour s’y rendre.

«Il est préférable de faire ses emplettes avant de partir et non dans les commerces de la région où on se rend, a-t-elle expliqué. Les entreprises devront se fier en tout temps au guide sanitaire de la CNESST, alors que les voyageurs devront prendre connaissance des directives sanitaires.»

Québec planche maintenant sur la phase 2 du déconfinement des activités touristiques.

«Si tout se passe bien, il y aura d’autres annonces», a affirmé Mme Proulx qui n’a pas voulu préciser davantage en quoi elles consisteront.