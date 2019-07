Audi A4 2020 : à l’essai cette semaine

Article par Gabriel Gélinas

Le Guide de l’auto est en route vers Bolzano en Italie pour un premier contact avec l’Audi A4 qui fait peau neuve pour 2020.

Bien qu’elle ait été entièrement renouvelée il y a trois ans, la quatrième génération de la A4 doit maintenir le rythme face à une concurrence toujours plus affûtée. Parions aussi que l’arrivée de la plus récente BMW Série 3 est certainement en partie responsable de l’impulsion que Audi donne à sa A4 pour 2020.

Dans le cas présent, il est question de plus qu’un simple restylage. En fait, la transformation est plus complète, la A4 2020 gagnant en caractère avec un design qui est fortement inspiré de celui des A6 et A7.

Ainsi, la calandre s’affiche plus large et plus basse et les blocs optiques, avec phares à DEL de série, sont nouveaux. Les flancs de la voiture ont également été retravaillés, et le design des ailes est plus marqué afin de souligner la présence du rouage intégral. Finalement, les feux arrière adoptent un nouveau design, rappelant ceux de l’Audi A6.

La transformation affecte aussi l’habitacle, lequel adopte une nouvelle planche de bord intégrant l’écran tactile de 10,1 pouces, avec feedback haptique et acoustique ainsi qu’une présentation des menus repensée, l’ancienne commande à bouton-poussoir rotatif localisée sur la console du tunnel central étant maintenant délaissée. La commande vocale est au rendez-vous, et le cockpit virtuel, qui remplace le traditionnel bloc d’instruments par un écran paramétrable, de même que l’affichage tête haute, est offert sur les versions haut de gamme.

