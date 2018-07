Audi crée des environnements de jeu à l’aide de plastique recyclé

Article par Olivier Beaulieu

Depuis quelques mois, le plastique n’a pas bonne presse partout sur le globe. On nous montre des îles constituées exclusivement de ce matériau dans les océans. Au même moment, le constructeur Audi inaugure en grande pompe un parc flottant fait à partir de plastique recyclé. Mais quel est le but de ce projet?

Selon Audi, 98% des déchets contenus dans l’océan se retrouvent dans le premier mètre sous l’eau, ce qui rend la collecte facile à effectuer. Et puisque les îles de plastique grossissent à vue d’œil, Audi a cru bon fabriquer des espaces de vie entièrement faits en plastique recyclé en s’approvisionnant directement dans l’océan. Le but de ce projet est non seulement de réduire la quantité de plastique contenu dans l’océan, mais d’abord et avant tout de tester certaines technologies en matière de création de plastique recyclé. Autrement dit, le manufacturier allemand croit pouvoir fabriquer un plastique d’une grande qualité même s’il est recyclé, et ce, qu’il soit pressé ou bien formé par une imprimante 3D.

Les petites îles en plastique créées par Audi ont une superficie de 140 mètres carrés. En réalité, il s’agit d’un ensemble de plusieurs îles mesurant chacune 5 mètres carrés et pouvant être attachées. Elles peuvent être agrémentées de fleurs, mais aussi d’arbres. Des trous ont été positionnés de façon à permettre aux racines de l’arbre de bien s’hydrater. De plus, certaines plantes aquatiques peuvent être ajoutées sur chaque île de manière à nourrir les créatures marines qui l’entourent.

L’île de plastique recyclé a été mise à l’eau dans la ville de Rotterdam aux Pays-Bas. On peut s’y asseoir, y manger et y faire des réunions professionnelles au besoin. Audi prévoit également organiser des spectacles en plein air. Le concept est original, ne trouvez-vous pas?