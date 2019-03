Audi Q4 e-tron concept : un nouveau VUS électrique sera présenté à Genève

Article par Gabriel Gélinas

Au Salon de l’auto de Genève 2019, Audi dévoilera un véhicule concept à motorisation entièrement électrique appelé Q4 e-tron qui présage l’arrivée d’un modèle de série vers la fin de 2020 ou le début de 2021.

Pour l’instant, seuls quelques croquis de ce nouveau concept ont été avancés par le constructeur allemand, mais nous aurons l’occasion de le voir au kiosque d’Audi au Salon de Genève la semaine prochaine. On sait que ce modèle sera positionné sous les modèles VUS e-tron quattro, ainsi que la voiture e-tron Sportback, en raison de ses dimensions plus compactes.

Côté style, les images de ce concept laissent entrevoir une filiation plus évidente avec le VUS e-tron quattro à motorisation électrique qu’avec les autres VUS à motorisation thermique signés Audi. On remarque le look très musclé, les blocs optiques très fins ainsi que les jantes surdimensionnées qui caractérisent souvent les véhicules concept.

L’image de l’habitacle laisse entrevoir que ce concept sera bien sûr équipé du « Virtual Cockpit » paramétrable devant le conducteur ainsi que d’un très grand écran tactile localisé dans la planche de bord, lequel sert d’interface avec le système multimédia et les autres dispositifs du véhicule.

Revenez-nous dès le mardi 5 mars pour plus détails suite à la première mondiale du Q4 e-tron concept au Salon de l’auto de Genève.