Audi RS 6 Avant 2020 : on la conduit cette semaine

Article par Gabriel Gélinas

Le Guide de l’auto est en route vers Los Angeles en Californie pour un premier contact avec la familiale sport Audi RS 6 Avant 2020, laquelle sera finalement disponible au pays, avec mission d’en découdre avec la Mercedes-Benz E63 AMG S, partageant la même configuration. Ça fait longtemps que l’on attend la RS 6 Avant, alliant polyvalence et performance, comme alternative aux VUS qui ont de plus en plus la cote aujourd’hui. La RS 6 Avant, c’est une voiture pour les vrais passionnés de conduite.

Sous le capot de cette familiale au look très typé se cache un fabuleux V8 biturbo de 4,0 litres développant 590 chevaux et 590 livres-pied de couple. Ce moteur est partagé avec la récente RS 7, et animera aussi le VUS de performance RS Q8 qui débarquera chez nous en cours d’année 2020. La cavalerie du V8 biturbo est livrée à la route au moyen du rouage intégral quattro, adoptant les calibrations spécifiques aux modèles RS, par l’entremise d’une boîte automatique à huit rapports, développée par l’équipementier ZF.

Le look de la familiale RS 6 Avant est inspiré des voitures de course du Championnat DTM en Allemagne. Sa carrosserie est de type widebody, avec des ailes avant plus larges de 40 millimètres par côté que celles d’une A6 Avant conventionnelle, afin que la voiture puisse être équipée des jantes en alliage de 22 pouces offertes en option. Le style de la planche de bord est identique à celui de la A6 habituelle, mais la RS 6 Avant ajoute un affichage spécifique, inspiré de celui de la mythique Audi Ür-Quattro, sur deux de ses trois écrans, soit celui du cockpit virtuel ainsi que l’écran supérieur de 12,3 pouces localisé sur la console centrale.

Les modèles RS de la division Audi Sport sont très populaires au pays, le Canada étant le cinquième marché à l’échelle mondiale pour la division de performance de la marque aux quatre anneaux. C’est pour cette raison que la RS 6 Avant s’ajoute maintenant à l’offre d’Audi au Canada, et que la gamme sera bientôt complétée par le VUS de performance RS Q8.

Revenez-nous prochainement pour tout savoir sur notre premier contact avec la nouvelle Audi RS 6 Avant 2020.