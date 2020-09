Augmentation des cas dans six des sept villes du territoire

La Direction de santé publique de la Montérégie informe, dans son dernier bilan par ville, que 47 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés à travers le territoire du Reflet, du 15 septembre au 22 septembre. Depuis le début de la pandémie, 592 personnes en ont été atteintes.

Le Reflet couvre les villes de Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine. Selon le bilan, La Prairie et Saint-Constant enregistrent les plus fortes augmentations avec respectivement 12 et 10 nouveaux cas au cours de la dernière semaine. Pourtant, le bilan de la MRC de Roussillon, qui compte 11 villes, rapportait 37 nouveaux cas du 14 au 20 septembre.

Le Journal a d’ailleurs demandé à la Santé publique de la Montérégie d’expliquer la différence accrue entre le nombre de cas sur le territoire du Reflet versus la MRC de Roussillon. Sans s’avancer sur les causes, l’organisation a fait remarquer le nombre de jours sur lequel s’échelonne chacun des bilans. La Santé publique a néanmoins promis d’étudier la question et de recontacter Le Reflet à ce sujet.